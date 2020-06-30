Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı (TSPB) Dr. Alp Keler, son beş aylık sürede hisse senedi piyasasına 313 bin yeni yerli yatırımcının katılımıyla aktif bireysel yatırımcı sayısının Borsa tarihinin en yükseği olan 790 bine ulaştığına dikkat çekti.

"Bir yılda sermaye piyasalarına gelen yerli yatırımcı sayısı Borsa tarihimizin rekoru" diyen Keler, tüm piyasa katılımcılarını elde edilen bu sonucun sağlıklı bir şekilde devamlılığını sağlamak için sorumlu davranmaya çağırdı.

Keler, son 12 ayda yatırım fonlarının yüzde 88, bireysel emeklilik fonlarının ise yüzde 41 artmasıyla kurumsal yatırımcı portföy büyüklüğünün 369 milyar liraya çıktığının altını çizdi.

Düzenlediği online basın toplantısında, sermaye piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren TSPB Başkanı Keler, yerli yatırımcıların katılımının özellikle bu yılın ilk beş ayında ivmelenmesiyle sermaye piyasalarında önemli bir fırsatın yakalandığına işaret etti.

Keler, geçen yıldan bu yana sağlanan yerli yatırımcı sayısındaki rekor artıştan büyük memnuniyet duyduklarını ancak bunun sağlıklı bir şekilde devam etmesi için aracı kuruluşlar, portföy yönetim şirketleri, kurumsal-bireysel yatırımcılar ve kamu otoritesi de dahil tüm aktörlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Keler, Türkiye sermaye piyasalarının derinleşmesinin şirketlere, yatırımcılara ve ülkemizin sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığını hatırlatarak, tüm piyasa katılımcılarını sermaye piyasasının uzun vadeli yatırım yeri olduğu bilinci ve sorumluluğuyla hareket etmeye çağırdı.

Son bir yılda portföy yönetimine olan ilginin arttığına dikkat çeken Keler, kurumsal yatırımcı portföyündeki büyümenin de hızlandığını belirtti ve kurumsal yatırım portföyündeki gelişmeleri şöyle özetledi:

"Son bir yılda yatırım fonları portföy büyüklüklerinde önemli bir büyüme olduğunu görüyoruz. 2019 yılı Mayıs ayı sonu ile kıyasladığımızda yatırım fonlarının portföy büyüklüğü yüzde 88 artarak bu yılın Mayıs ayı sonunda 159 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde devlet katkısı ve otomatik katılım sisteminin devreye girmesiyle emeklilik yatırım fonlarında da ciddi miktarlarda büyüme sağlandı. Emeklilik yatırım fonları söz konusu bir yıllık dönemde yüzde 41 büyüyerek bu yılın Mayıs ayı sonunda 143 milyar liraya ulaştı. Emeklilik fonları, yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve bireysel portföy yönetimi ile birlikte kurumsal yatırımcıların portföyü bu yılın Mayıs ayı sonunda 369 milyar lirayı buldu."

Keler, faizlerin düşmesi nedeniyle alternatif getiri arayışının yanında sermaye piyasalarında artan dijital olanaklar ve hükümetin sermaye piyasalarını destekleyen yaklaşımının etkisiyle son bir yılda sermaye piyasalarında yerli yatırımcı ilgisinin arttığına dikkat çekti ve ekledi:

"Hisse senedi piyasasında işlem yapan yatırımcı sayılarını iki kategoride toplayabiliriz. Bunlar; ayda en az bir kez işlem yapan aktif işlem yapan yatırımcı, ikinci kategoriyi ise bakiyeli yatırımcı diye tanımlayabiliriz. 2019 yılı Mayıs ayında 343 bin olan hisse senedi piyasasında aktif işlem yapan yerli yatırımcı sayısı bu yılın Mayıs ayı sonunda 790 bine yaklaştı. Bu, ülkemizin Borsa tarihi boyunca sağlanan aktif yatırımcıdan daha fazla aktif yatırımcının son bir yılda hisse senedi piyasasına geldiğini gösteriyor. Bu durum tüm sektör ve yatırımcılar açısından çok memnuniyet verici bir gelişme ve aynı zamanda tarihi bir fırsat. Bakiyeli yatırımcı sayısı üzerinden baktığımızda ise bu yılın ilk beş ayında 313 bin yeni yerli bireysel yatırımcının hisse senedi piyasasına katıldığını görüyoruz. Diğer bir deyişle bireysel yatırımcı sayımızın neredeyse dörtte biri bu yıl piyasa ile tanıştı. Bu anlamda da yatırımcı sayısı tarihi rekor.

Hisse senedine bu yılın ilk beş ayında yatırım yapan 313 bin yerli bireysel yatırımcılarla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Dr. Alp Keler, bu yılın ilk beş ayında Borsaya gelen yerli bireysel yatırımcıların önemli bir çoğunluğunun 40 yaş altı olduğunu ifade etti ve "2020 Ocak-Mayıs döneminde hisse senedi yatırımı yapan yeni yerli bireysel yatırımcıların yüzde 26'sı 20-29 yaş aralığında, yüzde 35'i 30-39 yaş aralığında, yüzde 22'si ise 40-49 yaş aralığında. Böylece Borsaya yeni gelen yerli bireysel yatırımcıların yüzde 83'ünün 50 yaş altı gençlerden oluştuğunu görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği olarak her zaman 'Önce Yatırımcı'dediklerini belirten Keler, TSPB'nin faaliyetlerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Birlik olarak bu anlayış doğrultusunda, piyasalarımızın derinleşmesi için çok yönlü faaliyetler gerçekleştiriyoruz ve bu çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Ayrıca toplumu, tasarruf sahiplerini; sermaye piyasası kurumları, araçları ve bu araçlara sağlıklı, doğru yatırım yapabilmeleri konusunda bilgilendirmenin yanında, etkin sermaye piyasası kültürü oluşturmak için faaliyetlerimize aralıksız devam edeceğiz. Birlik olarak geçmişte olduğu gibi gelecek dönemde de 'yatırımcı haklarını ön planda tutan, koruyan ve güvence altına alan güçlü bir yatırım ortamı' oluşturmak için odağımızda 'yatırımcılar' olacak. Sermaye piyasalarımızın derinleşmesi için yeni gelen yatırımcıları kalıcı hale getirmemiz ve yatırımcı sayısını daha da artırmamız lazım. Böylece hem piyasalar derinleşecek hem de yerli yatırımcılarımız da uzun vadede şirketlerin büyümesinden pay alabileceklerdir. Tabii sadece yerli yatırımcı değil yabancı yatırımcıları da yeniden piyasalarımıza çekmemiz gerekiyor."