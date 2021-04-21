TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması başvuru tarihi 28 Mayıs'a uzatıldı - Son Dakika

TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması başvuru tarihi 28 Mayıs'a uzatıldı

21.04.2021 10:31
TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması başvuru tarihi 28 Mayıs'a uzatıldı, System.String[]

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratarak, ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini sağlamak amacıyla düzenlediği ve bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa...

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB), bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemi konusunda farkındalık yaratarak, ülkemizde finansal okuryazarlık bilincini sağlamak amacıyla düzenlediği ve bu yıl yedincisini gerçekleştirdiği "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasına yoğun ilgi nedeniyle son başvuru tarihi 28 Mayıs'a alındı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TSPB tarafından 2014 yılından bu yana düzenlenen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının bu yıl yedincisi gerçekleştiriliyor.

15 Şubat'ta başlayan TSPB'nin bütçe, birikim ve sermaye piyasasında yatırım kavramlarının bireysel ve toplumsal önemi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği kısa film yarışmasına gelen yoğun ilgi nedeniyle, başvurular 28 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Yarışma başvuruları online olarak www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesine yapılabiliyor.

Ödül, toplamda 35 bin TL tutarında yatırım fonu olacak

Açıklamada verilen bilgilere göre, yarışma, yurt içi ve yurt dışından 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık olacak. Katılımın ücretsiz olduğu yarışmaya adaylar www.kameraelindegelecegincebinde.com internet sitesi üzerinden kayıt oluşturarak başvuru yapabilecek. Filmlerin dilinin Türkçe veya Türkçe altyazılı olması ve üç dakikayı geçmemesi gerekiyor.

Yarışmada ödül alan birinci filme 12 bin 500 TL, ikinci filme 10 bin TL, üçüncüye ise 7 bin 500 TL tutarında yatırım fonu verilecek.

Yarışmada 2014 yılından itibaren yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına da "Cüneyt Cebenoyan Özel Jüri Ödülü (Dördüncülük Ödülü)" verilecek.

Özel Jüri Ödülünü kazanan yönetmen ise 5 bin TL değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak. Ayrıca yarışmada ilk 10'a girenler, yarım günlük "sinema unsurları" üzerine İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü'nden Prof. Dr. Murat İri ile Medcezir, Ufak Tefek Cinayetler, Menajerimi Ara gibi izlenme rekorları kıran dizilerin ünlü yönetmeni Ali Bilgin'in yapacağı söyleşiye katılma hakkı kazanacak.

Geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor

Yarışma kapsamında belirlenen 26 kelimeden en az 10 tanesi kullanılarak, 3 dakikayı geçmemek şartıyla yapılması istenen filmlerde katılımcılardan, yatırım yaparak geleceği güvence altına almanın öneminin anlatılması bekleniyor.

Söz konusu kelimeler, "Bütçe, birikim, yatırım, birikim ve yatırım hedefi, yaşam süresinin uzaması, hisse senedi yatırım fonu, kitle fonlaması, robo danışmanlık, sürdürülebilirliğin finansmanı, etki yatırımları, gelecek ve risk, finansal planlama, emeklilik, portföy ve portföy dağılımı, yatırım vadesi (kısa, orta, uzun), pay (hisse), borçlanma aracı yatırım fonu, tahvil, kira sertifikası, bireysel emeklilik, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, banka, yatırım danışmanı, sosyal medya dolandırıcılığı/tehlikeleri ve kadınların finansal okuryazarlığı" şeklinde belirlendi.

"Bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırımın önemini kısa film ile anlatmalarını istiyoruz"

TSPB Genel Sekreteri İlkay Arıkan, kısa film yarışması ile ülkemizde finansal okuryazarlık bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Gelen yoğun ilgi nedeniyle yarışmaya başvuru süresini 28 Mayıs'a kadar uzattık. Ülkemizde bütçe, birikim ve sermaye piyasalarında yatırım bilincini geliştirmek için sinemaya ilgisi olan herkesi kısa filmlerle yarışmaya katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yedincisi gerçekleştirilen "Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasında temanın "Kapalı Gişe Yaşamlar" olduğunu hatırlatan Arıkan, yapılacak filmlerde "Geleceği keyifli, huzurlu ve güvenli hale getirmenin sırrı"na yanıt arandığını belirtti.

Arıkan, şunları kaydetti:

"2014 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğümüz 'Kamera Elinde Geleceğin Cebinde' kısa film yarışmasına bugüne kadar Türkiye'nin dört bir köşesinden yüzlerce genç yaptığı filmlerle dereceye girerek yatırım fonu kazandı. Bu yıl da dereceye girecek film yönetmenleri toplamda 35 bin TL'ye varan yatırım fonu kazanacak. Gençlerimizin kısa filmleriyle ülkemizde finansal okuryazarlık bilincinin oluşturulmasına büyük katkıları olacaktır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TSPB'nin düzenlediği kısa film yarışması başvuru tarihi 28 Mayıs'a uzatıldı - Son Dakika


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