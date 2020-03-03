TSPB'nin kısa film yarışmasının başvuruları 27 Mart'a kadar sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TSPB'nin kısa film yarışmasının başvuruları 27 Mart'a kadar sürüyor - Son Dakika Ekonomi

TSPB'nin kısa film yarışmasının başvuruları 27 Mart'a kadar sürüyor

6 saat önce

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen "6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının başvuruları 27 Mart'ta son bulacak.

TSPB'nin kısa film yarışmasının başvuruları 27 Mart'a kadar sürüyor, System.String[]

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen "6. Kamera Elinde Geleceğin Cebinde" kısa film yarışmasının başvuruları 27 Mart'ta son bulacak.

TSPB'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl altıncısı düzenlenen kısa film yarışmasında dereceye girenleri 12 bin 500 liraya varan yatırım fonu kazanma fırsatı ve çeşitli hediyeler bekliyor.

Yarışmada birinci olan filmin yönetmeni 12 bin 500 lira değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin lira, üçüncüye 7 bin 500 lira değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışmada ilk 10'a giren yarışmacılar, 1 yıl geçerli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.


Dördüncü olan yarışmacı ise 2014'ten bu yana yarışmanın jüri üyesi olan ve 3 Ağustos 2019'da geçirmiş olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden Cüneyt Cebenoyan adına verilen Cüneyt Cebenoyan Özel Ödülü kapsamında 5 bin lira değerindeki yatırım fonunun sahibi olacak.


Yarışmaya katılmak isteyenlerin, belirlenen 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini yarışmanın internet sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla sitede belirtilen adrese teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılabildiği yarışmaya kayıt olmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.


Açıklamada, yarışmaya katılanların filmlerinde kullanılması gereken 20 kelime, "Bütçe, birikim, yatırım, hedef, gelecek, finansal planlama, emeklilik, risk, portföy, yatırım vadesi, pay, borçlanma aracı, tahvil/bono, kira sertifikası, yatırım fonu, bireysel emeklilik, aracı kurum, portföy yönetim şirketi, banka, yatırım danışmanı." şeklinde sıralandı.

Türkiye, 27 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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