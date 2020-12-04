TSPB, Türkiye sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılara anlatılması konusunda aktif rol alacak

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan, yabancı yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına ilgisinin artırılması gerektiğini belirterek, "TSPB olarak, Türkiye sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılara anlatılması konusunda aktif rol alacağız ve bu kapsamda dünyanın önemli finans merkezlerine yönelik Türkiye'yi tanıtma amaçlı online toplantılar düzenlemeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

TSPB açıklamasına göre, Birliğin 22'inci Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 3 Aralık tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Eraslan ve üyelerin katılımıyla Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSPB Başkanı Eraslan, hükümetin destekleyici yaklaşımı ve artan dijital olanakların etkisiyle yerli yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisinin arttığına ve bu ilgiye paralel olarak gerek pay piyasasında gerekse yatırım fonu piyasasında yatırımcı sayıları ve portföy değerlerinde tarihi büyüme oranlarının yaşandığına dikkati çekti.

Eraslan, "Pay piyasamıza katılan 700 bin yeni yatırımcı ile yatırım fonları piyasamıza katılan 100 bin yeni yatırımcı, bir yandan sermaye piyasalarımızın geleceğine ümitle bakmamızı sağlarken, diğer yandan da tüm kurumlarımızın omzuna önemli sorumluluklar yüklemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcı memnuniyetinin ve güveninin artmasının uzun dönemde sermaye piyasalarının büyümesi ve Türkiye'nin kalkınması için ihtiyaç duyulan sermaye birikiminin temel unsuru olduğunu belirten Eraslan, "Uzun vadeli tasarrufların sermaye piyasası kurumları vasıtasıyla verimli çalışan reel sektör şirketlerine yönlendirilmesi ise bu şirketlerimizin rekabet gücünü artıracak, yatırımcıların büyümeye ortak olmasını sağlayacaktır." yorumunda bulundu.

TSPB Başkanı Eraslan, yatırımcıların sermaye piyasasından memnun olmasını sağlayacak önemli unsurlardan birinin sağlıklı, doğru ve tam bilgi ile yatırım kararlarını verebilmeleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırım danışmanlığının şu anda bulunduğu hizmet seviyesinden nitelik ve nicelik olarak daha iyi bir konuma taşınması gerektiğine inanıyoruz. Birlik olarak önümüzdeki iki yıllık yol haritamızda bu konuyu da gündemimize alarak yatırım danışmanlığının kapsamını ve kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yürüteceğiz. Dijital yatırım danışmanlığı konusunda birçok üyemizin finteklerle iş birliği yaparak çok güzel işlere imza attıklarını görüyoruz. Özellikle pandemi sürecinde bu alandaki gelişmelerin yatırımcılara çok büyük fayda sağladığına şahit oluyoruz. Türkiye'de bu alanda ciddi çalışmalar yapan şirketlerimiz var. Dijital yatırım danışmanlığının gelişimi, çok küçük birikimler için dahi kişiye özel yatırım tavsiyesi almayı mümkün kılmakta, yatırımcı memnuniyetini artırmaktadır. Bu konuyu, finansal okuryazarlığın artırılması ile destekleyerek yatırım kararlarını bilinçli şekilde veren yatırımcılarımızın sayısının artırılması için çaba sarf edeceğiz."

"İstanbul'un bölgesel finans merkezine dönüştürülmesi için birlik olarak aktif rol alacağız"

Yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarına ilgisinin artırılması gerektiğini belirten Tevfik Eraslan, TSPB olarak Türkiye sermaye piyasalarının yabancı yatırımcılara anlatılması konusunda aktif rol alacaklarını ve bu kapsamda dünyanın önemli finans merkezlerine yönelik Türkiye'yi tanıtma amaçlı online toplantılar düzenlemeyi planladıklarını ifade etti.

Eraslan, İstanbul'un bölgesel finans merkezine dönüştürülmesi için de birlik olarak aktif rol alacaklarını vurgulayarak, "Birliğimizin yol haritasında yer alan diğer önemli maddemiz, İstanbul'un finans merkezine dönüştürülmesi. Bu sayede Türkiye'de faaliyet gösteren sermaye piyasası kuruluşlarının iş alanlarının genişletilmesi ve bu alanda yapılan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin ülkemiz GSYH'si içinde önemli bir orana getirilmesi hedeflenmektedir. İstanbul'un ekonomik aktivitesinin büyüklüğü sayesinde bulunduğu coğrafyanın ekonomik açıdan merkezi olduğu herkesin malumudur." açıklamasını yaptı.

Girişimciliğin finansmanında sermaye piyasalarının aktif rol almasının önemine değinen Eraslan, "Bu noktada girişim sermayesi yatırım fonları, kaynak arayan küçük ölçekli şirketler için alternatif bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Türkiye'de 11 farklı portföy yönetim şirketinin yönettiği 27 girişim sermayesi yatırım fonu, 2 milyar TL'lik kaynağı yeni girişimlere sağlamış durumda. Girişimcilik ekosisteminin sermaye piyasaları ile entegre edilmesi öncelikli çalışmalarımız arasında yer alıyor. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanlığı önemli büyüklükte kaynak sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin sermaye piyasaları açısından önemine de dikkati çeken Eraslan, "Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemine katılımcı sayısının artması ve mevcut katılımcıların memnuniyetinin daha üst düzeylere taşınması öncelikli konularımızın arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Eraslan, TSPB'nin, Türkiye'nin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşması, sermaye piyasaların büyümeye sağladığı katkının artırılması ve Türkiye'nin dünya ile rekabet eden bir finansal alt yapıya sahip olması amacıyla üyelerinin de desteğiyle önümüzdeki dönemde faaliyetlerine daha da güçlendirerek devam edeceğini ifade etti.

"Bu yıl, sermaye piyasaları açısından büyüme yılı oldu"

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu ise bu yılın birçok sektör için risklerin ön plana çıktığı ve sürdürülebilirlik hesaplarının yapıldığı bir yıl olduğunu ve sermaye piyasaları açısından büyüme yılı olduğunu ifade etti.

Taşkesenlioğlu, pay piyasasındaki yatırımcı sayısının geçen yılın sonunda 1 milyon 203 bin kişi iken, ekim sonu itibarıyla 680 bin kişi artarak 1 milyon 883 bine ulaştığını aktardı.

Geçen yılın ilk 11 ayında 1,9 trilyon TL olan pay piyasası işlem hacminin, 2020 yılının ilk 11 ayında 5,7 trilyon TL'ye yükseldiğini belirten Taşkesenlioğlu, "Bu dönemde gerçekleştirilen halka arzlara ise ortalama 20 kat talep geldi. Bu sayede, aracı kurumların 2020 yılı 3. çeyreğindeki yıllıklandırılmış dönem karının, önceki döneme göre yüzde 150 artarak 1,4 milyar TL'den 3,5 milyar TL'ye yükseldiği görülmektedir. Sektördeki büyümeyle uyumlu olan bu artış, bizi oldukça memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

Taşkesenlioğlu, birkaç yıl öncesine kadar, sektörün geneline yönelik toplantıların ana gündem maddelerinin başında, sermaye piyasalarının geliştirilebilmesi için yapılacak tanıtımlar ve tasarrufların bu alana nasıl çekilebileceği konularının geldiğini hatırlattı.

Gerek yatırımcı sayıları gerekse sektörün sağladığı büyüme rakamlarının bugün itibarıyla farklı bir konumda olunduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Taşkesenlioğlu, "Bu yıl önemli miktarda yeni yatırımcı ve tasarruf, pay senetleri başta olmak üzere sermaye piyasalarımız ile tanışmıştır. Bu durum, sermaye piyasalarının geliştirilebilmesi için gereken önemli şartlardan birisinin gerçekleştiği ve ulaşılabilirliğin artığı anlamına gelmektedir." açıklamasını yaptı.

SPK Başkanı Taşkesenlioğlu, sermaye piyasalarına olan yatırımcı ilgisinin hızlı bir şekilde artmasının içerisinde birçok riski de barındırdığı konusunda herkesin hemfikir olduğuna dikkat çekerek, "Artan ilginin kalıcı hale gelmesi ve önümüzdeki dönemlerde sağlıklı bir yapıda büyüyebilmesi için planlı bir şekilde hareket etmemiz gerekmektedir. Aksi bir durum, önemli bir potansiyelin heba edilmesi ve sermaye piyasalarının imajının zedelenmesi anlamına gelecektir. Bu planlamanın temel öncelikleri, finansal okuryazarlığın artırılması, vade algısının genişletilmesi ve yetkili kişi ve kurumlar ile iletişimin kuvvetlendirilmesi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

2021 yılının önemli başlıklarından birisinin hiç şüphesiz İstanbul Finans Merkezi projesi olacağını vurgulayan Taşkesenlioğlu, "2022 yılı ortalarında faaliyete geçecek yerleşkesi ile birlikte vücut bulacak olan projenin kapsayıcılığı ve içeriğine tüm sektörün katkı sunması oldukça önem arz etmektedir." yorumunda bulundu.