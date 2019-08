TSSF Başkanı Şahin Özen: Ülkemizi tekrar altın madalyaya taşıdık, çok mutlu ve gururluyuz

"Sualtı hokeyi ülkemizde çok sevilen bir Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor"

"Son beş yıldır sürekli kürsüde olan ve rakiplerin ciddiye aldığı bir takımız"

"Dünya bizi bu oyunda favori olarak görüyor"

"Paletli yüzmede büyüklerde madalya almayı çok arzu ediyorduk ve bunu başardık"

"Sualtı ragbisinde iyi bir jenerasyon yakaladık"

"Ülke olarak çok güzel tesislere sahibiz"

Mustafa AKIN - Ahmet Turhan ALTAY/ İSTANBUL, - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Şahin Özen, Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez altın madalyayı kazanmaları hakkında, "Ülkemizi tekrar altın madalyaya taşıdık çok mutluyuz ve gururluyuz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa şampiyonu olan Sualtı Hokeyi Milli Takımı sporcularından Hakan Kutlu ile TSSF Başkanı Şahin Özen, Demirören Haber Ajansı'na ziyarette bulundu. Başkan Şahin Özen ziyaret sırasında DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.

Sualtı Hokeyi Milli Takımı'nın altın madalya kazandığı 30 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında İspanya'da düzenlenen 2019 Sualtı Hokeyi Büyükler Avrupa Şampiyonası hakkında açıklamalarda bulunan TSSF Başkanı Şahin Özen, "İspanya'nın Castellon de la Plana şehrinde organize edilen bir şampiyonaydı. Biz de bu Avrupa Şampiyonası'na son Avrupa şampiyonu olarak gittik. Bir önceki turnuvada Macaristan'da elit erkek takımıyla Avrupa şampiyonu olmuştuk. Geçen yıl da erkeklerde dünya 3'üncüsü olduk. Sualtı hokeyi ülkemizde çok sevilen ve kulüp sayısı artan bir spor branşı. Tabii şampiyon olarak bir turnuvaya gitmek ekstra bir sorumluluk. Bu nedenle de oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim. Sporcularımız neredeyse bir yıldır sürekli olarak ara kamplarla milli takım seçme müsabakalarıyla bu turnuvaya hazırlandılar. Oldukça iyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Tabii rakiplerimiz de güçlüydü; İngiltere ve Fransa. Bunlar dünya ve Avrupa şampiyonu olmuş ülkeler. Her zaman da yarı final ve final karşılaşmalarını oynadığımız takımlar. Eleme gruplarından itibaren yine aynı rakiplerle karşılaştık. Aslında iki rakiple de beraberlikle eleme müsabakalarını bitirmiştik. Gruptan namağlup lider olarak çıktık. Yarı finalde tekrar İngiltere'yle çok zorlu bir müsabakadan sonra uzatmalara giden maçta altın golle 3-2 galip geldik ve tekrar finalde Fransa'yla karşılaştık. Fransa'yı net bir skorla 3-1 yenerek ülkemizi tekrar madalya kürsüsüne altın madalyaya taşıdık. O yüzden de çok mutluyuz ve gururluyuz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA BİZİ BU OYUNDA FAVORİ OLARAK GÖRÜYOR"

Sualtı hokeyinde ulaşmak istedikleri hedefleri belirten Şahin Özen, "Biz son beş yılın sürekli olarak kürsüde bir takımıyız. Geçtiğimiz yıl Kanada'da dünya 3'üncüsü olduk ama gerçekten artık yenilmesi hedeflenen bir takımız. Rakiplerin ciddiye aldığı bir takımız. Biz dünya 3'üncüsü olduk ama o turnuvada bir önceki senenin kürsüde olan takımların hiçbirisi kürsüde yoktu. Yani bir önceki senenin dünya şampiyonu 7'nci olabilmişti. Biz tekrar kürsüde yer bulduk aslında. Çok önemli müsabakaydı o da bizim için. Biz her turnuvada madalyayı hedefliyoruz. Zaten biz favori olarak gitmesek bile dünya bizi bu oyunda favori olarak görüyor. Gelecek hafta 23 yaş altı erkeklerde yine İngiltere'de bir turnuvaya gidiyoruz. Bu turnuvanın da favorileri arasındayız" şeklinde konuştu.

"PALETLİ YÜZMEDE BÜYÜKLERDE MADALYA ALMAYI ÇOK ARZU EDİYORDUK VE BUNU BAŞARDIK"

Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda uzun zamandır hedefledikleri Avrupa şampiyonluğuna bu sene Derin Toparlak ile ulaştıklarını söyleyen Özen, "Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun 2008 yılından itibaren her yıl artan bir başarı grafiği var. Paletli yüzme dünyada sualtı sporları adına en yüksek ülkenin katıldığı olimpiyatlara aday bir spor branşı. Biz bu sporda 3 sene önce gençlerde 1 dünya şampiyonluğu kazandık. Yine daha sonra Moskova'da iki sporcumuzla gençlerde 2 altın madalya almıştık. Büyüklerde madalyamız yoktu. Bu başarıyı büyüklere taşımayı çok arzu ediyorduk. Bunu da 1 ay önce Yunanistan'da Derin Toparlak ile başardık. Büyüklerde paletli yüzmede 1 Avrupa şampiyonluğumuz var artık. Geçen hafta da yine sualtı hokeyinin oynandığı tarihlerde Mısır'da gençler dünya şampiyonası yapıldı. Burada 3 gümüş, 3 bronz madalyayla en çok madalya alan 2'nci ülke durumundayız. Altın madalya alamadık belki ama bayrak takımımız final yüzdü ve finalde 2'ncilik aldı. İki bayrak takımımız ve dört sporcumuz bireysel anlamda kendi mesafelerinde madalyalar aldılar, bizim için büyük başarı" diye konuştu.

"SUALTI RAGBİSİNDE İYİ BİR JENERASYON YAKALADIK"

Sualtı ragbisinde genç bir jenerasyonla gelecek adına umutlu olduklarını ifade eden Başkan Özen, şunları kaydetti:

"Sualtı ragbisinde biz geçtiğimiz yıl 21 yaş altında kızlarda dünya şampiyonu olduk. Aslında orada da iyi bir jenerasyon yakaladık diyebiliriz. Erkeklerimiz dünya 3'üncüsü oldu. Biz o genç takımla dünya şampiyonasına katıldık, hedef çeyrek finaldi ve 7'nci olduk. Bu yaş grubunda çeyrek finali de yakaladık. Gerçekten çok zorlu maçlar oynadık. Büyüklerde iyi bir rakip olduk. Dünya şampiyonu Kolombiya'yla kafa kafaya giden bir maçta 1-0 yenildik. Norveç'te uzatmaya giden maçta altın golle 1-0 yenildik ve yarı final şansını kaçırdık. Genç bir jenerasyonla gelecek adına umudumuz var zaten 21 yaş altında da dünya şampiyonu bir takımımız var. Gelecek yıl 2020 yılı içerisinde 21 yaş altı dünya şampiyonası İzmir'de organize edilecek. Biz orada ev sahibi ülke olarak hem kadın hem erkeklerde favori ülkeyiz."

"ÜLKE OLARAK ÇOK GÜZEL TESİSLERE SAHİBİZ"

Şahin Özen, Türkiye'de sualtı sporlarına olan ilginin sürekli arttığını belirterek, "Sualtı sporlarına olan ilginin artması bizim için çok mutluluk verici. Sporda genelde genç nüfus sayımız oldukça yüksek. Gençlerimiz spora ilgi göstermeye başlıyor ve aileler bu konuda daha bilinçliler. Su altı sporlarının yaygınlaşması özellikle tesis imkanlarıyla eş değer. Çok güzel tesislere sahibiz ülkemizde. Yurt dışındaki gittiğimiz ülkelerdeki tesislerle kıyasladığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu anlamda şansımız geçtiğimiz yıllara nazaran çok iyi. Bunun için de açıkçası başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel tesislere sahibiz. Biz de bu anlamda rahat ev sahipliği talebinde bulunabiliyoruz" açıklamasında bulundu.