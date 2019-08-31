Son Dakika Haberleri: TSSF Bireysel Cankurtarma Şampiyonası
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TSSF Bireysel Cankurtarma Şampiyonası

4 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 7 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'de yapılacak.

TSSF Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Bireysel Cankurtarma Şampiyonası, 7 Eylül Cumartesi günü Kocaeli'de yapılacak.

TSSF'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma 7 Eylül Cumartesi günü, kentin Karadeniz'e açılan kapısı Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde gerçekleştirilecek.

Cebeci İtfaiye Tesisleri'ndeki yarışmalarda, 18 yaş ve üzeri sporcular Koş-Yüz-Koş, Plaj Hızlı Koşu, Ekipmanlı Kurtarma ve Plaj Koşusu kategorilerinde "Altın Cankurtaran", "Gümüş Cankurtaran" ve "Bronz Cankurtaran" unvanı için mücadele edecek.

Dereceye giren sporcular, madalyayla ödüllendirilecek.

Kocaeli, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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