Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Bireysel Cankurtarma Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı.

Kandıra ilçesi Cebeci sahilinde gerçekleştirilen şampiyonaya, 30 sporcu katıldı.

Cebeci İtfaiye Tesisleri'ndeki yarışmalarda, 18 yaş ve üzeri sporcular koş-yüz-koş, plaj hızlı koşu, ekipmanlı kurtarma ve plaj koşusu kategorilerinde "Altın Cankurtaran", "Gümüş Cankurtaran" ve "Bronz Cankurtaran" unvanı için mücadele etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendileri için can kurtarmanın kamu yararına bir hizmet olduğunu belirtti.

Cankurtaranların bilgi ve becerilerini vatandaşlara da göstermek istediklerini dile getiren Özen, "Bu bizim için görsel bir şölen. Türkiye'de ilk defa ulusal anlamda federasyon bünyesinde Türkiye şampiyonasını organize ediyoruz. Cankurtarma aslında uluslararası federasyonun dünya ve kıta şampiyonluklarının olduğu çok büyük bir sportif organizasyon. Sadece kamu yararına hizmet değil, bu aslında bir spor branşı. Biz de bu şampiyonayı ülkemiz adına ilk defa gerçekleştiriyoruz. Gelecek yıllarda inşallah uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil edecek takımları oluşturacağız." diye konuştu.

Dereceye girenlere, düzenlenen törenle madalyaları verildi.