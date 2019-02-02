Son Dakika Haberleri: Tssf'den E-Devlet Hizmeti

Tssf'den E-Devlet Hizmeti

1 saat önce

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) dalış ve cankurtarma branşlarındaki hizmetlerini dünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden hizmete açtı.

Tssf'den E-Devlet Hizmeti, System.String[]
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) dalış ve cankurtarma branşlarındaki hizmetlerini dünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden hizmete açtı.

TSSF'den yapılan açıklamada, uygulamanın spor federasyonları arasında bir ilk olduğu belirtildi.

Bir spor federasyonunun e-devlet üzerinden sunduğu ilk ve tek hizmet olma özelliğini taşıyan dalış ve cankurtarma hizmetlerinin tüm hazırlık aşamaları TSSF-TÜRKSAT iş birliğiyle gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, "Federasyonumuzun hizmete açtığı bu uygulama, bilişim çağına ayak uyduran, şeffaf ve ulaşılabilir yönetim anlayışımızın bir ürünüdür." değerlendirmesini yaptı.

TÜRKSAT ile çok ciddi ve sıkı bir çalışma sonunda gerekli yazılım çalışmalarını tamamladıklarını hatırlatan Özen, "Topluluğumuzun üyeleri, vatandaş ve kuruluşlarımız e-Devlet kapısındaki hizmetler listesinden dalış ve cankurtarma branşında çok geniş belge ve bilgi yelpazesine güvenli bir şekilde ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:49 Kaynak: AA

Spor
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