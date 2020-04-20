TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), korona virüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek verdiğini açıkladı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), korona virüs salgınına karşı başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek verdiğini açıkladı.

TSSF'nin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz tarafından alınan karar neticesinde dalış ve cankurtaranlar merkezlerimiz adına, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına federasyonumuz öz gelirlerinden karşılanmak üzere 100 bin TL bağışta bulunulmasına karar verilmiştir" denildi. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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