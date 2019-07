- TSSF Milli Takım Aday Kampı Sinop'ta devam ediyor

- TSSF Milli Takım Aday Kampı Sinop 'ta devam ediyorSİNOP - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu milli takım aday kampı Sinop'ta yapılıyor. 10 sporcunun katıldığı kamp sonunda Türkiye'yi Danimarka 'da gerçekleştirilecek olan Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası'nda temsil edecek 4 sporcu belirlenecek.Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Zıpkınla Balık Avı Milli Takımı aday kampı Sinop'ta yapılıyor. 4-9 Eylül 2019 tarihleri arasında Danimarka'da gerçekleşen Sualtında Zıpkınla Balık Avı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların seçileceği aday kampı 27 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Karadeniz 'in serin sularında balık avlayan sporcular, 4 saat suda kalıyor. Sporcuların avladıkları balıklar tür, ağırlık ve sayısına göre değerlendiriliyor. Kampın sonunda belirlenecek 4 sporcu Danimarka'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan TSSF Zıpkınla Balık Avı Teknik Kurulu Üyesi Vedat Atak, "Şu anda Türkiye Zıpkınla Balık Avı Milli Takım aday kadrosunun son seçmelerini yapmak üzere Sinop'ta bulunuyoruz. Cumartesi günü geldik. Bu cumartesi günü de kampımız sona erecek. 1 hafta içerisinde dört gün denizde yarışma yapıyoruz. 10 arkadaşı kendi aralarında yarıştırıyoruz. Her gün vurdukları balıkların türüne, kilogramına ve adetine göre puanlama sistemi ile puanlama yapıyoruz. Bu puanlama sistemi uluslararası SIMAS Federasyonu'nun uyguladığı bir yöntem. O yönteme bağlı kalarak burada 4 günlük yarışma sonunda ve havuz testleri sonunda en iyi dört arkadaşı 4 Eylül'de Danimarka'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na getirmek üzere seçmiş olacağız. Şu an buraya gelen 10 sporcu arkadaşımız sırasıyla Bodrum Amasra ve Tekirdağ 'da yapılan dört yarışmayla 120 sporcu arasından seçilmiş on sporcumuz. En iyi on zıpkıncı arkadaşımız burada. Bu arkadaşlarımız nefesleriyle dalış yapan arkadaşlarımız. Herhangi bir hava kaynağı kullanmıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belirlediği amatör avcılığa göre av yapıyoruz. Hatta bazı bölgesel türlerin korunması amacıyla serbest bile olsa biz o türleri yasaklayarak yarışma düzenliyoruz. Bu ekip aynı zamanda gelecek yıl İtalya 'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası 'nın da aday kadrosu. Yıl boyu kendi içlerinde yarışmalara devam ederek Avrupa'dan sonra Dünya Şampiyonası'na da hazırlayacağız" şeklinde konuştu.