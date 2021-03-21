Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika

Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı

21.03.2021 18:36
Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı, System.String[]

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Açık Yaş Bahar Şampiyonası'nda 9 Türkiye rekoru kırıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde organize edilen yarışlarda milli sporcu Beril Ülker, gençler ve büyüklerde 4 ayrı yeni Türkiye rekoruna imza attı.

125'i erkek, 87'si kadın toplam 212 sporcunun yarıştığı müsabakalarda kırılan rekorların tamamı, kadınlar kategorisindeki yaş gruplarında gerçekleşti.

Şampiyonada Beril Ülker, 50 metre su üstünde 18.16 saniyelik derecesiyle, 50 metre dip disiplininde de 16.56 saniyelik derecesiyle hem gençler hem büyükler yaş gruplarında Türkiye rekorları kırma başarısı gösterdi.

Milli sporculardan Beril Ceren Öztürk, 400 metre çift paletteki 3.59.87'lik derecesiyle gençler 14-15 ve 16-17 yaş gruplarında 2 Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Buse Çeliker, 200 metre çift palette 1.52.01'lik, 400 metre çift palette de 3.57.33'lük derecesiyle büyükler Türkiye rekorlarına imza attı.

Azra Zeynep Ertunç ise 200 metre çift palette 1.52.27'lik derecesiye derecesiyle gençler Türkiye rekoru kırdı.

Şampiyonada kırılan rekorlardan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden TSSF Başkanı Şahin Özen, şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel müsabakalar izledik. Sporcularımız gerçekten son derece hırslı ve hedeflerine odaklanmış durumdalar. Her geçen gün performanslarını arttırıp, standartlarını yükseltiyorlar. Rekor kıran ve madalya alan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza, spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Organizasyonlarımıza her zaman destek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza, Spor Genel Müdürlüğü'müze, bu organizasyonda bizlerin yanında olan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerine, Beylikdüzü Belediyesine, organizasyon ekibimize çok teşekkür ediyorum."

Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı
Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı
Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı
Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, İstanbul, Türkiye, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Esed rejiminden sivillere silahlı saldırı: 5 ölü,10 yaralı Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Rus turist kafilesini taşıyan ilk uçak Türkiye'ye indi Aşırı alkol alıp kanala düştü, ilk işi ıslanan parasını sormak oldu Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu Kimse ne olduğunu anlayamadı! Çırılçıplak stüdyoyu basan kadın, sunucuya saldırdı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı Büyükşehir Belediye Erzurumspor, teknik direktör Mesut Bakkal ile yollarını ayırdı         
19:13
Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Şahap Kavcıoğlu bankacılarla buluşmasında enflasyonla mücadele mesajı verdi         
18:53
Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı Milli futbolcumuzdan kritik gol! Takımını mağlubiyetten kurtardı         
18:46
Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi Cani yeğen tartıştığı iki amcasını kurşuna dizdi         
18:09
ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım ABD Başkanı Biden'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Cesaret kırıcı bir geri adım         
17:54
Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü Şırnak'ta çocukların bulduğu cisim patladı: 2 ölü         
17:45
Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi         
16:44
Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti Yabancı Damat'ın Eleni'si Ayla Karaca hayatını kaybetti         
15:57
Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu         
13:39
"Var odası" programında Evren Turhan ve Emre Bol birbirlerine girdiler         
13:30
Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti Ölüm onu ıssız bir sokakta yakaladı! Cansız bedenini yoldan geçen vatandaşlar fark etti         
12:58
Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada Genç kızı sokak ortasında yere yatırıp tekme tokat dövdüler! Dehşet veren o anlar kamerada         
12:07
Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü         
19:52
Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor         
18:06
Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum Ağbal'ın görevden alınması piyasaları nasıl etkileyecek? Ünlü ekonomistten bomba yorum         
17:32
Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti Eşiyle yasak aşk yaşadığını düşündüğü için komşusunu öldüren şahıs, müebbet alınca mahkeme başkanına teşekkür etti         
15:09
Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu Programlarıyla yıllara damga vuran Esra Ceyhan, değişimiyle yeniden gündem oldu         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2021 19:23:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Paletli yüzmede 9 Türkiye rekoru kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei