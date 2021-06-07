Tssf Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası'nda, 3 Günde 13 Türkiye Rekoru - Son Dakika

TSSF SERBEST DALIŞ KULÜPLERARASI HAVUZ FEDERASYON KUPASI'NDA, 3 GÜNDE 13 TÜRKİYE REKORU

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF)'nin gerçekleştirdiği Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası'nda rekorlar peş peşe geldi. Yarışmalarda gençler ve büyüklerde 13 Türkiye rekoru kırıldı.

TSSF'nin etkinlik takviminde yer alan Serbest Dalış Kulüplerarası Havuz Federasyon Kupası, İstanbul Kartal'daki Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde 4-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kupa mücadelelerinde 10 spor kulübünden 59 sporcu madalya için nefeslerini tuttu.

Federasyon Kupası'nda en çok rekor, Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Ceren Güran'dan geldi. Güran, 4 kez Türkiye rekoru kırdı. Genç kadınlar yaş grubunda yarışan Güran, dayanıklılık apnea 16×50 metre paletli mücadelesini 12. 14. 38 dk. da tamamlayarak genç ve büyük kadınlarda, dayanıklılık apnea 8×50 metre paletli yarışını ise 5. 21. 29 dk. da tamamlayarak yine genç ve büyük kadınlarda 4 ayrı yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Okyanus Su Sporları Kulübü'nden genç kadınlar yaş grubunda yarışan Sude Fidan, 3 Türkiye rekoru kırdı. Fidan, dinamik apnea (DNF-paletsiz)'i 105. 66 metre, dinamik apne (DNF BF-çift palet)'i 141. 8 metre ve dinamik apnea (DYN-monopalet)'i 164. 54 metrede tamamlayarak genç kadınlarda 3 kez Türkiye rekoruna imza attı. Bakırköy Ata Spor Kulübü'nden genç erkeklerde mücadele eden Ege Yankı Güneş, 2 yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Güneş, dayanıklılık apnea 16×50 metre paletli mücadelesini 12. 53. 43 dk. da ve hız apnea (100 m. paletli) yarışını 38. 76 sn. de tamamlayarak başarılarına genç erkeklerde 2 Türkiye rekoru daha ekledi. ODTÜ Spor Kulübü'nden Bilge Çingigiray, statik apnea (STA-nefes tutma)'da 6. 34. 61 dakikalık derecesiyle büyük kadınlarda yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Zeynep Aydemir, dinamik apnea (DNF-paletsiz)'de 115. 2 metrelik derecesiyle büyük kadınlarda Türkiye rekoru kırdı. Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik Spor Kulübü'nden Özgür Seyrel, statik apnea (STA-nefes tutma) disiplininde 6. 08. 03 dk. nefesini tutarak genç erkeklerde Türkiye rekoruna imza attı. Türk Balıkadamlar Spor Kulübü'nden Alaaddin Çalışkan, dinamik apnea (DNF-paletsiz)'de 120. 97 metrelik mesafesiyle genç erkeklerde Türkiye rekoruna imza attı.

Erkek ve kadın takımlarının aldıkları puanlara göre en başarılı spor kulüpleri de belli oldu. Erkeklerde Mersin Dalış Merkezi Spor Kulübü en çok puanı toplayarak, mücadelelerin en başarılı takımı olurken, Okyanus Su Sporları Kulübü ikinci, ODTÜ Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Kadınlarda ODTÜ Spor Kulübü topladığı puanlarla en başarılı kadın takımı olarak birincilik kürsüsüne çıktı, ikinci Türk Balıkadamlar Spor Kulubü oldu.

Yarışmalar, büyükler, ümitler ve gençler yaş gruplarında, dinamik apnea (DNF-paletsiz), dinamik apnea (DNF BF-çift palet), dinamik apnea (DYN-monopalet), statik apnea (STA-nefes tutma), hız apnea, dayanıklılık apnea 8×50 ve 16×50, disiplinlerinde yapıldı.

Kapanış ve ödül töreninde, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, TSSF Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Arslan ve Turgay Güleç, TSSF Kocaeli İl Temsilcisi Celal Kavaz, Serbest Dalış Teknik Kurul Başkanı Devrim Cenk Ulusoy tarafından sporculara madalyaları verildi.

TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, serbest dalış branşının başarı ve birikimleriyle sualtı sporlarında çok önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, "13 Türkiye rekoruna bu ulusal yarışmada tanıklık ettik. Sporcularımızla, antrenörleri ve aileleriyle gurur duyuyoruz. Rekorlara imza atan, madalya kazanan tüm sporcularımızı gönülden kutluyorum. Müsabakalara katılan spor kulüplerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca sualtı sporlarının her zaman yanında olan Gençlik ve Spor Bakanlığı'mıza ve Spor Genel Müdürlüğü'müze, organizasyona verdikleri destekten dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve İBB Spor İstanbul'a teşekkür ederiz" dedi.

Müsabakalar, TSSF'nin youtube sayfasından (https://www. youtube. com/channel/UCtvFqxdk922xw1ZcEeRSakA) canlı olarak yayınlandı.