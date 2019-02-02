TSSF, Spor Federasyonları Arasında İlk Ve Tek E-Devlet Hizmetini Başlattı

Bir spor federasyonunun e-devlet üzerinden sunduğu ilk ve tek hizmet olma özelliğini taşıyan dalış ve cankurtarma hizmetlerinin tüm hazırlık aşamaları TSSF tarafından TÜRKSAT işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Dalış ve cankurtarma branşındaki hizmetlerin www.turkiye.gov.tr 'deki hizmetler listesine eklenerek tüm vatandaş ve kuruluşların kolayca erişimine sunulmasıyla ilgili açıklamada bulunan TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "Federasyonumuzun hizmete açtığı bu uygulama, bilişim çağına ayak uyduran, şeffaf ve ulaşılabilir yönetim anlayışımızın bir ürünüdür. TÜRKSAT ile çok ciddi ve sıkı bir çalışma sonunda gerekli yazılım çalışmalarını tamamladık. Sualtı topluluğumuzun üyeleri, vatandaş ve kuruluşlarımız e-devlet kapısındaki hizmetler listesinden dalış ve cankurtarma branşında çok geniş belge ve bilgi yelpazesine güvenli bir şekilde ulaşabilecek" dedi.

8 AYRI HİZMET KATEGORİSİNDE BİLGİ VE BELGELERE ULAŞILABİLECEK

E-devlet uygulamasının hazırlanmasında emeği geçen TÜRKSAT yetkililerine ve TSSF'nin yazılım ekibine, desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ettiğini belirten TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, 8 ayrı kategoride kimlerin hangi e-devlet hizmet içeriklerini görüntüleyebileceğiyle ilgili şu bilgileri verdi: "

İsteyen her vatandaş ve kuruluşumuz dalıcı, cankurtaran, eğitmen ve rehber dalıcı sorgulama işlemini yapabilecek. Ülkemizde faal olan yetkili dalış ve cankurtarma merkezleri bilgisini görebilecek. Ayrıca eğitmen merkezlerimize bağlı olarak eğitim verebilecek yetkili dalış, cankurtaran eğitmen ve rehber dalıcı sorgulaması yapabilecek.

Herkese açık olan sunduğumuz bu hizmetlerin yanı sıra sadece federasyonumuzun yetkilendirdiği kişi ve ayrıca ilgili kuruluşlar tarafından e-devlet üzerinden ulaşılabilecek hizmetlerimiz ise şunlardır: Yetkili eğitmenlere ve rehber dalıcılara yönelik eğitmensözleşmeleri listesi hizmeti ile eğitmen belgesine sahip kişilerin daha önce hangi kurumlarla hangi tarihler arasında sözleşme yaptığı görülecek.

Yetkili eğitmen ve rehber dalıcıların harç durumu, bitiş tarihi ve ceza bilgilerine erişilecek. Eğitmen belgesine sahip kişilerin, merkez tarafından alınan kurs izinleri görülecek. Dalış ve cankurtarma merkezleri yetkililerinin merkezlerine ait tüm bilgilerin sorgulaması yapılabilecek."

TSSF BAŞKANI: "268 DALIŞ, 25 CANKURTARMA MERKEZİMİZ AKTİF OLARAK ÇALIŞIYOR"

Dalış merkezi sayısının 2018'de 268'e yükseldiğini belirten Doç. Dr. Şahin Özen, "Dalıcı, uzman dalıcı, dalış eğitmeni, uzman dalış eğitmeni ve rehber dalıcı sayımız son iki yılda 28 bin 300 oldu. Bugün itibariyle 25 cankurtarma eğitim merkezimizde 67 cankurtaran eğitmenimiz faal olarak hizmet vermektedir. Son iki yılda bronz, gümüş ve altın seviyesinde toplam 23 bin 441 cankurtaranımız bulunmaktadır.

İlk kez 2018'de yaptığımız Engelli Dalıcı Dalış Eğitmeni ve Asistanı eğitim semineri sonunda 69 engelli dalıcı dalış eğitmeni ve 12 engelli dalıcı eğitmen asistanı ile engelli vatandaşlarımıza sualtı dünyasının kapılarını açtık" diye konuştu.