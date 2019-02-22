Son Dakika Haberleri: Tssk 6. Proje Pazarı Etkinliği 25 Şubat'ta

Tssk 6. Proje Pazarı Etkinliği 25 Şubat'ta

56 dakika önce

Türksat AŞ'nin "iletişim sponsoru" olduğu Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) 6. Proje Pazarı etkinliği 25 Şubat'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek.

Tssk 6. Proje Pazarı Etkinliği 25 Şubat'ta, System.String[]
Türksat AŞ'nin "iletişim sponsoru" olduğu Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) 6. Proje Pazarı etkinliği 25 Şubat'ta ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre etkinlik, Savunma Sanayi Başkanlığının desteğiyle, Ticaret Bakanlığı, ODTÜ, ODTÜ Teknokent ve TSSK tarafından gerçekleştirilecek.

Ana teması "İhracat" ve "Yerlileştirme" olarak belirlenen etkinlikte, Türk savunma ve havacılık sektörünün geleceği değerlendirilecek.

Etkinlik boyunca havacılık ve savunma alanlarında çalışan ana yüklenici firma, alt yüklenici firma, araştırma merkezleri ve kümelenme yetkilileri birbirlerini daha yakından tanıma imkanı bulacak.

Türksat'ın 28 numaralı stantta misafirlerini ağırlayacağı etkinlik, Türksat tanıtım kanalından canlı yayınlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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