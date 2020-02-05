"TSSK 7. Proje Pazar ve İş Birliği Zirvesi" ODTÜ'de başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'ne katıldı.



ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi"ne Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay ve ODTÜ Rektörü Verşan Kök katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayiinin bütünsel olarak sanayileşmenin ve kalkınmanın önemli bir parçası olarak kabul edildiğini aktararak, "Bugün savunma sanayiinden bahsederken ülkemizde bir itici güç olarak sanayi ve teknoloji anlamında önemli faaliyetlerin yapıldığı saha olarak dikkat çekmekte. Sürekli olarak savunma sanayiinin tek başına önde iyi bir sanayi olarak kalıp, diğer sektörlerin geride kalacağı bir yapının olmayacağını, olamayacağını tekrarlamak istiyorum. Bu bir ekosistem meselesi, bu bir teknoloji hazırlık ve yetkinlik meselesi. O açıdan insan kaynaklarından başlamak üzere her türlü altyapı ve ön hazırlığı yapılmış. Destekleyen sektörler ve teknolojilerin dikkatle yapıldığı, dinamik yapılanmanın dikkatle incelenmesi ve bir yerinde boşluk bulunmadığına emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.



İleriki yılları sağlıklı bir şekilde etkilemenin yolunun geleceğin teknolojilerini ıskalamadan çok geniş ve dikkatli bir çalışma yapmak olduğunu kaydeden Demir, "Tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle yeni yayınladığımız 2019-2023 Dönemi Stratejik Planımızda da, Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla karşılamak ve savunma ihracatını artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve savunma sanayiinde edinilen becerilerin sivil sektöre yayılmasını temel amaç olarak belirledik. Bu hedeflerimize ulaşmak için 2019-2023 döneminde milli teknolojiler ve yerli imkanlarla savunma sanayii ürünleri geliştirilirken, sistem alt sistem ve bileşen seviyesinde dışa bağımlılık azami ölçüde azaltılacaktır" ifadelerini kullandı.



Firmaların AR-GE için ayırdıkları kaynakları takip ettiklerini ifade eden Demir, Türkiye genelinde veya karşılaştırmalı analizlerde AR-GE'ye yapılan desteğin artırılması gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Kaynağı artırırken de kaynağın ne kadar verimli kullanıldığı noktasında sonuçlara bakarak, verileri analiz ederek tartışılması gerektiğini vurgulayan Demir, "Öncelikle AR-GE, ÜR-GE, teknoloji geliştirme tanımında mutabık kalıp, yatırdığımız kaynağa, harcadığımız emeğe karşılık ne kadar bir çıktı ettiğimizi somut verilerle elde edilen patent sayısı, çıkartılan ürün ve ihracat rakamlarıyla karşılaştırmak gerekiyor" şeklinde konuştu.



Güçlü olunması gereken alanların başında savunmanın geldiğini aktaran Demir, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı ile güçlü olma yolunda iletişimlerinin devam ettiğini kaydetti. Alanda gösterilen etkinliğin ve yapılan etkinin hiçbir şekilde ölçülemeyeceğini söyleyen Demir, "Bugün rahmetle andığımız şehitlerimiz varsa, onun akabinde hemen etkin bir şekilde karşılık verebiliyorsak, işte bu güç anlamına geliyor. Karşılıklı etkinlik ne kadar fazla ise o zaman size bir daha saldırma ve canınızı yakma niyetinde olanların birkaç kez daha düşünmesini sağlıyorsunuz. Bu da sahada etkinlik, teknolojik yeterlilik ve operasyonlarınızın ne kadar sonuç alabildiğiyle ilgili bir konudur" ifadelerini aktardı.



Çeşitli illerde, çeşitli sanayi bölgelerinde üretim yapan, çok iyi metal işleyen ve bu anlamda yetkinlikte olan çok sayıda şirketin dikkatini çektiğini belirten Demir, önümüzdeki dönemin akıllı makineler ve insansız tesisler dönemi olduğunu, dönemin bambaşka bir yere gittiğini aktardı.



Konuşmaların ardından Demir ve beraberindeki heyet stantları gezdi. - ANKARA