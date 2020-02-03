TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleşecek - Son Dakika

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat'ın İletişim Sponsorluğunda 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



Ana teması "Sektörel İş Birliği" ve "Nitelikli İş Gücü" olarak belirlenen etkinlik, ihtiyaç makamları, ana yükleniciler ve küme üyelerini bir araya getirerek işbirliği ortamı oluşturacak.



Etkinlik boyunca katılımcılar için sergi alanı ziyaretleri gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda B2B görüşmeler için de bir görüşme alanı yer alacak. - ANKARA