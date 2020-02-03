TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleşecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleşecek - Son Dakika

TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleşecek

6 saat önce

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat'ın İletişim Sponsorluğunda 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

TSSK 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat desteğiyle gerçekleşecek, System.String[]

Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) 7. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi, Türksat'ın İletişim Sponsorluğunda 5 Şubat 2020 tarihinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.


Ana teması "Sektörel İş Birliği" ve "Nitelikli İş Gücü" olarak belirlenen etkinlik, ihtiyaç makamları, ana yükleniciler ve küme üyelerini bir araya getirerek işbirliği ortamı oluşturacak.


Etkinlik boyunca katılımcılar için sergi alanı ziyaretleri gerçekleştirilecek olup, aynı zamanda B2B görüşmeler için de bir görüşme alanı yer alacak. - ANKARA

ODTÜ Teknokent, Türksat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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