Tsstur, çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor

TSSTUR Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, şirket olarak çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Tsstur, futbolun yanı sıra bisiklet, yüzme, atletizm ve basketbol gibi çeşitli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, 1999 yılında kurdukları firmanın başlarda futbola hizmet ettiğini, sonrasında edindikleri tecrübeyi ise diğer branşlara da uygulamaya başladıklarını belirtti. Organizasyonlara değinen Çeri, "Futbolun yanında bisiklet organizasyonlarına ağırlık veriyoruz. Erciyes'te bisiklet takımlarını ağırladık. 45 gün boyunca Erciyes'in 2200 rakımında hem antrenman yapma hem de 37 adet yol yarışlarına katılma imkanı sağladık. Bunun yanı sıra yine Antalya'da yüzme ve atletizm grupları ile basketbol takımlarına hizmet vermekteyiz. Sadece futbol değil. Aslında sporun tüm branşlarında da hizmet veren bir acenteyiz" diye konuştu.

- Kayseri