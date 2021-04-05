TSUAM yöneticileri Çorum Belediyesini ziyaret etti - Son Dakika

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri güçlendirmek için Türkiye'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Toplumsal Siyasal Uluslararası Araştırmalar Merkezi (TSUAM) Başkanı Samir Adıgozelli ve yönetim kurulu üyeleri Çorum Belediyesini ziyaret etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın ayrılmaz iki kardeş devlet olduğunu vurgulayan TSUAM Başkanı Samir Adıgozelli, Çorum Belediyesinin Azerbaycan'ın Fuzuli şehri ile kardeş şehir olma kararının Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini bir adım ileriye götüreceğini söyledi. Bu kararın alınmasından dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve meclis üyelerine teşekkür eden Adıgozelli, Çorum'da kardeşliğin samimiyet ve sıcaklığı ile karşılandıklarını sözlerine ekledi.

TSUAM yönetimini ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan da, iki devletin özünde tek millet olduğunu, Çorum Belediyesi olarak da bu kardeşliğin, beraberliğin pekiştirilmesi adına Azerbaycan'ın Fuzuli kenti ile kardeş şehir olma kararı aldıklarını söyledi. Candan, "Çorum olarak yurtiçi ve yurtdışından birçok kardeş şehrimiz var. Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın, özellikle Azerbaycan'da bir kardeş şehrimiz olmalı dedi ve plakası da Çorum'la aynı olan Fuzuli kentiyle kardeş şehir olduk. Bu kardeşlik asırlardır devam eden kardeşliğimizin ve birliğimizin bir nişanesi, bir pekiştiricisi olacak. Bundan sonra daha fazla işbirliği halinde olacağız" dedi.

Karşılıklı hediyeleşmenin ardından Candan, ziyaretleri dolayısıyla TSUAM Başkanı ve Yönetim kurulu üyeleri ile ziyarete eşlik eden Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı İrfan Ermiş'e teşekkür etti. - ÇORUM