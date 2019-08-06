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Tsunami'den kurtuldular, Bursa'da evlendiler

11 dakika önce

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Endonezyalı çift Mohammed Muafı Hımam ve Dina Dina'nın nikahını kıydı.

Tsunami'den kurtuldular, Bursa'da evlendiler, System.String[]
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Endonezyalı çift Mohammed Muafı Hımam ve Dina Dina'nın nikahını kıydı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, cübbesini giyerek uluslararası bir nikaha imza attı. Endonezya'da gerçekleşen tsunami sırasında ailesini kaybederek İnsani Yardım Vakfı (İHH) yardımıyla Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki Dina Dina ve eğitim almak için göç eden 28 yaşındaki Mohammed Muafı Hımam, Uludağ Üniversitesi'nde tanışarak evlenmeye karar verdi. İlk görüşte birbirlerinden etkilenen ve arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen genç çift, Merinos Nikah Salonu'nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın kıydığı nikah ile dünya evine girdi.

Bursa'ya her gün otobüs dolusu Endonezyalı misafirlerin geldiğini belirten Başkan Dündar, "Bizim geleneğimizin en önemli unsuru ailedir. Siz de ülkenizden binlerce kilometre uzaktan gelip Osmangazi'de buluşup, tanıştınız. Burada yuva kuruyorsunuz. İnşallah, attığınız bu imza, hayırlara vesile olur. Bundan sonra ortak hayatı kuracak ve acısıyla tatlısıyla günler yaşayacaksınız. Allah mesut etsin" dedi.

"Bursa İkinci Evimiz"

Mutlu günlerinde yanlarında olan Başkan Dündar'a teşekkür eden Dina Dina ise "Yaşadıklarımdan dolayı duygusal yanım ağır basıyor. Bursa, benim ikinci evim. Çünkü hayatımdaki en kıymetli insan olan eşimi burada buldum. Ne kadar şükretsem az olur. Ayrıca nikahımızı belediye başkanımızın kıyması da kendimi çok özel hissettirdi" diye konuştu.

Törenin sonunda Başkan Dündar, evlilik cüzdanını gelin Dina'ya teslim ederken, çifte çeşitli hediyeler verdi. - BURSA
Mustafa Dündar, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:49 Kaynak: İHA
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