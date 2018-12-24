Tsunami Sonrası Endonezya'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sebebiyle yerle bir olan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sebebiyle yerle bir olan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Cumartesi günü meydana gelen dev dalgalar sebebiyle ölü sayısı en az 281 olarak açıklanmıştı.

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