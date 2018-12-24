Tsunami Sonrası Endonezya'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
25 dakika önce
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sebebiyle yerle bir olan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sebebiyle yerle bir olan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumartesi günü meydana gelen dev dalgalar sebebiyle ölü sayısı en az 281 olarak açıklanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:19
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