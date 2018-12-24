Son Dakika Haberleri: Tsunami Sonrası Endonezya'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Tsunami Sonrası Endonezya'da Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

25 dakika önce

Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sebebiyle yerle bir olan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Endonezya'nın Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunami sebebiyle yerle bir olan bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Cumartesi günü meydana gelen dev dalgalar sebebiyle ölü sayısı en az 281 olarak açıklanmıştı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:19 

Dünya
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