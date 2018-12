Tsunami Uyarısı Yapılsaydı Bu Kadar Can Kaybı Olmazdı"

MAHMUT ATANUR - Endonezya'da Sunda Boğazı'nda meydana gelen tsunamide babasını kaybeden Asep Epin, "Tsunami uyarısı yapılsaydı bu kadar can kaybı yaşanmazdı. Hiçbir şekilde halka uyarı gelmedi." dedi.Banten eyaletinin Pandeglang bölgesinde yaşayan 40 yaşındaki Asep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetkililerin tsunami uyarısı yapmadığını ve halkın afete hazırlıksız yakalandığını söyledi.Asep, "Tsunami vurduğunda babam Oding Zeynettin'i ziyaret etmek için sahildeydim, hiçbir uyarı yapılmamıştı. Herkes olağan işiyle uğraşıyordu. Dalgalar birden yükseldi ve her şeyi içine almaya başladı. Halka uyarı yapılmış olsaydı bu kadar can kaybı yaşanmazdı." diye konuştu.Tsunami dalgalarının boyunun 4 metreyi bulduğunu anlatan Asep, şöyle devam etti:"Babamla sahilde bir süre sohbet ettik. Yatsı namazını kılmak için yanımdan ayrıldıktan bir süre sonra ayak bileklerime kadar sular gelmeye başladı. Aniden karşıdan büyük dalgalar geldiğini gördüğümde kaçmaya başladım. 20 metre kadar gittikten sonra bir ağaca tırmanarak hayatta kalmayı başardım."Asep, babasının cesedinin çok sonra binaya 100 metre uzaklıkta ormanlık alanda bulunduğunu söyledi. Asep'in eniştesi Rahmat Hidayat da "Kayınpederimi kaybettiğim için çok üzgünüm. Kayınpederim, eşini 40 gün önce kaybetmişti. Eşinin vefatının 40. günü dolayısıyla mevlit programı için hazırlıklar yapıyordu." dedi.Hala şokta olduğunu dile getiren Rahmat, "Yanardağda akşam üzeri patlama oldu, sadece duman görünüyordu. Sık aralıklarla patlamalar meydana geldiği için tsunami oluşacağını düşünmedik. Tsunami oluştuğuna haberi geldiğinde birden halk arasında panik oluştu." diye konuştu.Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, tsunami uyarı sistemine gelen eleştiriler üzerine ülke genelinde bazı bölgelerde uyarı sistemlerinin çalındığını ya da hasar gördüğünü belirterek 2012'den bu yana genel anlamda tsunami uyarı sisteminde sorun olduğunu aktarmıştı.Endonezyalı vatandaşlar, sosyal medyada paylaşımlarında, can kayıplarının erken tsunami uyarı sisteminin çalışmaması nedeniyle yaşandığını, ölümlerden yetkililerinin sorumlu olduğunu dile getirmişti.Bölge genelinde şu ana kadar 281 kişinin öldüğü, bin 16 kişinin yaralı ve 57 kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.?Yetkililer, Anak Krakatau Yanardağı'ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.?Yanardağdaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.?? Sulawesi Adası 'ndaki Palu Körfezi'nde 28 Eylül 'de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide, 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, bin 500'e yakın kişinin kayıp olduğu belirtilmişti.??"Pasifik Ateş Çemberi " olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti.