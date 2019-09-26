Son Dakika Haberleri: Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı
Son Dakika Dünya Haber

Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı

8 dakika önce

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi.

">

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi

Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı

Birleşmiş Milletler, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:57 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2019 17:06:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]