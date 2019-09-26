Tsunamiden 1 yıl sonra Sulawesi adası yaralarını hala saramadı
8 dakika önce
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi.
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanan hava görüntüleri Endonezya'nın Sulawesi adasını vuran deprem ve tsunaminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen felaketin neden olduğu yıkımın izlerini gözler önüne serdi
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:57
AFAD: Size en yakın toplanma alanını e-devlet üzerinden öğrenebilirsiniz Prof. Dr. Ahmet Ercan 'büyük İstanbul depremi'yle ilgili konuştu: 20-25 yıldan önce büyük bir deprem beklemiyorum Son dakika: İBB, deprem sonrası İstanbul'da hizmet veren metrobüs sayısını artırdı Deprem anında Kelime-i Şehadet getiren vatandaşlar kamerada