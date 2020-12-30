Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı - Son Dakika

Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı

30.12.2020 17:03

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan tsunami nedeniyle ağlarını kaybeden Seferihisar ilçesindeki 367 balıkçıya 200 metrelik ağ dağıttı.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yaşanan tsunami nedeniyle ağlarını kaybeden Seferihisar ilçesindeki 367 balıkçıya 200 metrelik ağ dağıttı.

Seferihisar programı kapsamında Kaymakam Vekili Naci Aktaş'ı ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ziyaret eden Köşger, 30 Ekim'deki depremin ilçedeki hasarına ilişkin bilgi aldı.

Köşger, daha sonra esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi.

Deprem sonrası oluşan tsunami nedeniyle hasarın görüldüğü Sığacık Mahallesi'ne giden Köşger, balıkçılarla buluştu, suların yükselmesi nedeniyle ağlarını kaybeden 367 balıkçıya 200 metrelik balıkçı ağı dağıttı.

Burada konuşan Köşger, depremin çok sıkıntılı bir süreç yaşattığını dile getirdi.

Türkiye'nin İzmir depreminde tek yürek olduğunu vurgulayan Köşger, şöyle konuştu:

"Depremin yaralarını sarmak için devlet ve millet iş birliği en üst düzeyde yaşandı. Devletimiz bütün imkanları ile seferber oldu. İzmir depreminin oluşturduğu sıkıntıları hızlıca bertaraf etmeye çalışıldı. Şu anda İzmir'de hiçbir vatandaşımız açıkta değil. Ne ihtiyaçları varsa karşılandı, karşılanıyor. Türkiye'de şimdiye kadar kaydedilmiş, tarihe geçmiş ilk tsunami burada oldu. Burada zarara uğramış 400 vatandaşımızın mümkün oldukça zararlarını gidermeye çalıştık. Araçları zarar gören vatandaşlarımızın da belli bir seviyede zararları karşılandı. Kaskosu olmayan vatandaşlarımızın zararlarının neredeyse tamama yakını finanse edildi ve zararları giderildi. İlk defa Seferihisar'da ve İzmir'de aracı zarar gören vatandaşlarımıza devlet destek verdi."

Ağların teminine destek veren hayırsever Fatih Başaran da bir daha böyle bir felaketin yaşanmamasını diledi.

Balıkçı İrfan Kozan da suların yükselmesinin ardından ağların denize gittiğini aktararak, "İlk günden itibaren yanımızda olan devletimiz bugün bize ağ teslim ediyor, teşekkür ederiz." dedi.

Vali Köşger daha sonra bir tesisi ziyaret etti, burada Ege Yaş Meyve ve Sebze Birliği Başkanı Hayrettin Uçak'tan mandalina ihracatına ilişkin bilgiler aldı.

Seferihisar'da pazar yerine geçen Köşger, girişte zabıta ekiplerine HES kodunu verdi.

Köşger, "Zabıtalarımızı tebrik ediyorum. Herkesin HES kodunu sorgulanması gerektiğinin ne kadar önemli olduğunun farkındalar." ifadelerini kullandı.

Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı
Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı
Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı
Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı

Seferihisar, Tsunami, Deprem, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Hüseyin Acar ile sözleşme imzaladı İntihara kalkışan vatandaşı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk telefonla ikna etti Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem Son Dakika: Öğretim görevlisi Aylin Sözer'i vahşice katleden Kemal Ayyıldız tutuklandı 2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı Son Dakika: İstanbul'da hareketli dakikalar! Gözü dönmüş saldırgan tıp merkezinde hemşireyi rehin aldı Vatandaş maske takmayanlara isyan etti: Sizde hiç mi Allah korkusu yok? Denizli'de uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu! Elektrikli süpürgeden uyuşturucu çıktı
Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi Balkondan düşen 19 yaşındaki genç feci şekilde can verdi         
17:15
Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı Falcao'da beklenmedik gelişme! Kolombiyalı golcünün isteği şaşırttı         
17:05
Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi Altının kilogramı 444 bin 500 liraya geriledi         
16:49
Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında Eski HDP'li Tuma Çelik hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan iddianame hazırlandı         
16:47
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi Maç sonrası futbolcular birbirine girdi, polis arbedeyi güçlükle önledi         
16:40
Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek         
15:56
Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor         
15:34
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu         
14:40
Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı Acun Ilıcalı, Exxen'in aylık ücretinin 9.90 TL olacağını açıkladı         
14:22
Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi sırasında patlama: 16 ölü, 60 yaralı         
14:01
Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler Aylin Sözer'i katleden caninin sevgili iddiasıyla ilgili komşularından kafa karıştıran sözler         
13:10
Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş Aylin Sözer cinayetinde kan donduran detay: Katil zanlısı Sözer'in hesabından 260 bin lirayı kardeşine EFT yapmak istemiş         
12:56
Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi Hiçbir soru önergesi vermeyen Rumeysa Kadak 2020 yılının en çok beğenilen beşinci vekili seçildi         
10:15
Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç Patronuna hayat kadını diye kardeşini pazarlayıp o anları kayda aldı! Sonrası daha ilginç         
10:02
Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor Bilim insanlarını heyecanlandıran gelişme: Melatonin hapı koronavirüsü durduruyor         
09:57
Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı Kırmızı dudak maskesi takan Pınar Altuğ'u gören bir daha baktı         
09:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2020 17:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tsunaminin yaşandığı Seferihisar'da 370 balıkçıya ağ dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei