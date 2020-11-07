Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi - Son Dakika

Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi

07.11.2020 15:30

Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi

Marinanın güvenlik kameraları yaşanan felaketi kaydetti

İZMİR - İzmir'in Seferihisar açıklarında bir hafta önce meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'ndeki tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Depremden iki dakika önce denizde oluşan farklı dalgalanmalar ise adeta depremin habercisi oldu görüldü.

Geçtiğimiz hafta İzmir'de meydana gelen depremde 114 kişinin hayatını kaybetti, bin 35 kişi de yaralandı. Yaşanan depremin dakikalar sonrasında Sığacık Mahallesi'nde, oluşan tsunami dolayısıyla ev ve iş yerlerini su altında kaldı. Türkiye'de ilk kez tsunamiden 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan felaket anlarının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sığacık Mahallesi'ndeki marinadaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler tsunaminin şiddetini gözler önüne serdi. Deprem öncesi denizde oluşan dalgalanma ve ufak bir girdabın oluşması ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Denizdeki olaydan 2 dakika sonra deprem olduğu ve ardından denizdeki sular çekildi, marinadaki yatlar karaya oturdu. Daha sonra suların geri gelmesi ile birden yükselen deniz, kimi yatları devirdi kimilerini ise yan yatırdı. Birçok yatın zarar gördüğü tsunamide marinada bulunan otomobiller de denize sürüklendi. Denizdeki hareketlenmeyi fark eden bazı otomobil sahipleri son anda otomobillerini marinadan çıkartarak tsunamiden kaçmayı başarırken, vatandaşlar da çaresizce canlarını kurtarmaya çalıştı. Kısa süre içerisinde marina başta olmak üzere kale içi mevkiini sular altında bırakan tsunami önene ne varsa katıp götürdü. Yaşanan o panik anları ve denizdeki hareketlenme ise marinanın güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi. Denizin yükseldiğini hisseden bazı tekne kaptanları akıntıya karşı son sürat gitmeye çalıştığı da kameralara yansıdı.

Deprem öncesi denizdeki hareketlenme depremin habercisi oldu

Sığacık'a yaşanan deprem ve tsunaminin iki dakika öncesinde denizde oluşan dalgalanmalar ise dikkat çekti. Deprem habercisi olan denizin olağan dışı dalgalanmasının ardından Sığacık, önce 6.6 şiddetindeki depremi yaşadı sonrasında da denizde oluşan tsunami nedeniyle yükselen sular deniz kıyısındaki ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi.

Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi
Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi

Seferihisar, Tsunami, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yıldız Tilbe, doların tırmanışa geçtiğini görünce öfke kustu: Allah belasını versin Son Dakika! Aliyev ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeli haberi verdi: Zafere çok yakınız İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk, son yolculuğuna uğurlandı Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Rüzgarda uçuşan binlerce lirayı toplayıp sahibine teslim ettiler 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta Bahçeli ile piknik yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayın 15'inde Kapalı Maraş'ta Bahçeli ile piknik yapacağız         
16:08
Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı Kasımpaşa, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
15:49
Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı Eski eşine şiddet uyguladığı söylenen Johnny Deep, yeni filminin kadrosundan çıkarıldı         
15:35
İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var İran'dan ABD seçimleriyle ilgili açıklamalar peş peşe geldi: Trump ve Biden arasında fark var         
15:28
Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu koronadan öldü Eski Malatya Belediye Başkanı Seyhan Semercioğlu koronadan öldü         
14:22
Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı Oyuncu Timuçin Esen koronavirüse yakalandı         
13:52
Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı Mola veren otobüsten indi, otomobil altında kaldı         
13:00
Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş Öldürdüğü nişanlısı ve annesini takip ettirmek için parayla adam tutmuş         
12:23
Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı         
11:37
Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı         
11:13
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi         
10:52
Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı         
10:46
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Jandarma, hırsızlık şüphelilerini 'filyasyon ekibi' görünümüyle yakaladı Jandarma, hırsızlık şüphelilerini 'filyasyon ekibi' görünümüyle yakaladı         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 16:19:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tsunaminin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Deniz yükseldi, sular önüne kattığını böyle sürükledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei