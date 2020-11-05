Tsunamiye kapılan köpeğin yaşam mücadelesi kamerada - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremin ardından oluşan tsunamide, sulara kapılan bir köpeğin masaya tutunarak verdiği yaşam mücadelesi, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından Sığacık Mahallesi'nde oluşan tsunamide, bir köpek yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki sulara kapıldı. Suda yüzen köpek, bir masaya tutunarak yaşam savaşı verdi. O anlar ise pansiyon işletmecisi İhsan Aydın tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, sulara kapılan köpeğin masaya tutunup bir süre su üzerinde kaldıktan sonra karaya çıktığı anlar yer aldı.