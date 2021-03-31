TSYD Adana Şubesi'nde görev bölümü

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi'nin gerçekleşen olağan genel kurulu sonrası yönetim kurulu başkan A. Kurtul Çakın başkanlığında toplanarak görev bölümü yaptı.
Tüzük gereği son 3 yıl için başkan seçilen Çakın, genel kurula katılım gösteren tüm üyelere teşekkür etti. Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri'nde yapılan toplantı sonrası A.Kurtul Çakın başkanlığındaki yönetim kurulu ve görevleri şu şekilde oluştu:
"Başkan: A. Kurtul Çakın
As Başkan: Ergun Kara
As Başkan: İrfan İşisağ
Sayman: Teyfik Dinçkalmış
Şube Sekreteri: Hakan Köker
Adnan Kulak: Yönetim Kurulu Üyesi
Bora Erdem: Yönetim Kurulu Üyesi - ADANA
Kaynak: İHA
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