TSYD Ankara, Fransız polisinin AA Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ı yaralamasını kınadı - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, Fransız polisinin, Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ı yaralamasını kınadı.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada " Fransa'nın başkenti Paris'te, 5 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu planına karşı başlatılan protestolar sırasında Anadolu Ajansı (AA) Foto Muhabiri Mustafa Yalçın'ın yaralanmasından derin üzüntü duyduk. Seçkin spor foto muhabiri Mustafa Yalçın'a yaşadığı bu üzücü olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimizi iletir ve Allah'tan acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yalçın'ın gazeteci olarak görevini yerine getirmeye çalıştığı sırada Fransız polisince sol gözünden yaralandığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle uluslararası spor organizasyonlarında önemli görevleri yerine getirmiş ve çeşitli ödüller kazanmış Yalçın'a ve diğer gazetecilere yönelik Fransız polisinin şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazetecilerin görevlerini güvenli şekilde icra edebilmeleri demokrasi gereğidir."