TSYD Ankara Kupası Gençlerbirliği'nin

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

İki takım 7 yıl aradan sonra karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlı ekibe kupayı getiren golleri Sio ve Rahmetullah kaydetti. Karşılaşmayı Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de izledi.

33'üncü dakikada Candeias'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Sio, kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi: 1-0.

50'nci dakikada Hector'un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Diallo uzandı ve gole izin vermedi.

88'inci dakikada Stancu'nun pasında Rahmetullah kaleci ile karşı karşıya kaldı ve durumu 2-0'a getirdi