Son Dakika Haberleri: TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
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TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor

44 dakika önce

TSYD Ankara Kupası maçı yarın MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.

TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor, System.String[]
TSYD Ankara Kupası maçı yarın MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi kupanın sahibi olacak.
Öte yandan, karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan Eryaman Stadı'ndaki gişelerden satışa sunuldu.
Kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: AA
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