TSYD Ankara Kupası sahibini buluyor
44 dakika önce
TSYD Ankara Kupası maçı yarın MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:10 Kaynak: AA
TSYD Ankara
Kupası maçı yarın MKE Ankaragücü
ile Gençlerbirliği
arasında oynanacak. Eryaman
Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın galibi kupanın sahibi olacak.
Öte yandan, karşılaşmanın biletleri satışa çıkarıldı. Kapalı 30, maraton 25, kale arkası tribünü biletleri ise 20 liradan Eryaman Stadı'ndaki gişelerden satışa sunuldu.
Kupanın biletleri, Passolig uygulamasına ihtiyaç duyulmadan temin edilebilecek.
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