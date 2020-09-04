TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası maçı ertelendi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından organize edilen ve yarın Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında oynanması planlanan TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası maçı, Eryaman Stadı'ndaki zemin riski nedeniyle ertelendi.

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, "Kupa maçı, Eryaman Stadı'nın iki takım tarafından sezon boyunca kullanılacak olması, maç yoğunluğunun dikkate alınması ve sezon öncesi bakımının devam ediyor olması nedeniyle MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TSYD Ankara Şubesi'nin ortak kararıyla ertelenmiştir." denildi.

Karşılaşmanın uygun zamanda oynanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel hale gelen turnuvanın, adına yakışır şekilde maç yoğunluğu ve stat durumu dikkate alınarak en uygun zamanda yapılmasına yine üç paydaşın ortak mutabakatıyla karara bağlanmıştır. Başkent futboluna değer katan kupa organizasyonu önümüzdeki günlerde ortak iş birliği ve dayanışmayla düzenlenecektir."