TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası maçı ertelendi - Son Dakika

TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası maçı ertelendi

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, "Kupa maçı, Eryaman Stadı'nın iki takım tarafından sezon boyunca kullanılacak olması, maç yoğunluğunun dikkate alınması ve sezon öncesi bakımının devam ediyor olması nedeniyle MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TSYD Ankara Şubesi'nin ortak...

TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası maçı ertelendi, System.String[]

TSYD Ankara Şubesinden yapılan açıklamada, "Kupa maçı, Eryaman Stadı'nın iki takım tarafından sezon boyunca kullanılacak olması, maç yoğunluğunun dikkate alınması ve sezon öncesi bakımının devam ediyor olması nedeniyle MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TSYD Ankara Şubesi'nin ortak kararıyla ertelenmiştir." denildi.

Karşılaşmanın uygun zamanda oynanacağı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Geleneksel hale gelen turnuvanın, adına yakışır şekilde maç yoğunluğu ve stat durumu dikkate alınarak en uygun zamanda yapılmasına yine üç paydaşın ortak mutabakatıyla karara bağlanmıştır. Başkent futboluna değer katan kupa organizasyonu önümüzdeki günlerde ortak iş birliği ve dayanışmayla düzenlenecektir."

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Eryaman, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 22:13

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor TSYD Ankara Şubesi Başkent Kupası maçı ertelendi - Son Dakika Spor

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