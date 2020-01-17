TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda kuralar çekildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav'ın anısına bu yıl ikincisi düzenlenecek "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda kura çekimi yapıldı.



TSYD Ankara Şubesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, dernek asbaşkanları Nihat Uçar ve Cem Çınar ile yönetim kurulu üyeleri İbrahim Ateşoğlu, Çağlar Sansar ve Gençlerbirliği Kulübü Altyapı Sorumlusu Taşkın Aksoy, MKE Ankaragücü Kulübü Altyapı Genel Koordinatörü Cengiz Paça, Keçiörengücü Kulübü Altyapı Sorumlusu Ali Nazlı ve Osmanlıspor Kulübü Altyapı Sorumlusu Semih Tur katıldı.

Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 4 Ankara kulübünün altyapı takımlarının katılacağı turnuvanın ilk maçı, 21 Ocak Salı 12.00'de Gençlerbirliği ile Osmanlıspor arasında, ikincisi ise 14.00'de MKE Ankaragücü-Keçiörengücü arasında oynanacak. Turnuvada, 22 Ocak Çarşamba günü 12.00'de üçüncülük-dördüncülük, 14.00'de ise final karşılaşmaları yapılacak.

TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Nihat Uçar, merhum başkan İlhan Cavcav adına düzenlenen turnuvanın gelenekselleşmesi için çabalarını sürdüreceklerini belirterek, "Futbolun duayeni İlhan Cavcav'ı rahmetle anıyoruz. Sevgili Başkanımız, nur içinde yatsın. Adına düzenlediğimiz turnuvanın ikincisini gerçekleştiriyoruz. Türk futboluna çok şeyler kattı. İnanılmaz faydası oldu. Bizim de İlhan ağabey gibi duayen bir insanı anmamız, görevimiz oldu. Genç futbolcuları Türk futboluna kazandıran kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Turnuvamızı ikincisinden sonra geleneksel hale getirmek istiyoruz. Amacımız, İlhan ağabeyi her fırsatta anmak, hatta turnuvayı ilerde uluslararası hale de getirmeyi düşünüyoruz. İnşallah dilediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.