TSYD Ankara Şubesi "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda kupayı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD Ankara Şubesi 'İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nda kupayı MKE Ankaragücü kazandı - Son Dakika Spor

TSYD Ankara Şubesi "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda kupayı MKE Ankaragücü kazandı

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda kupayı final maçında Osmanlıspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı.

TSYD Ankara Şubesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından ikinci kez düzenlenen "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda kupayı final maçında Osmanlıspor'u 3-0 yenen MKE Ankaragücü kazandı.

Beştepe Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde, 16 ve 17 yaş altı takımlarının katılımıyla düzenlenen turnuvanın finalinde Osmanlıspor ile MKE Ankaragücü karşılaştı. Sarı-lacivertli takım, rakibini 3-0 yendi.

Turnuvanın üçüncülük maçında Gençlerbirliği ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maçı 4-0 kazanan Gençlerbirliği ise turnuvanın üçüncüsü oldu.

Ödül töreninde konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Türk futbolunun efsane isimlerinden babası İlhan Cavcav'ı ölümünün 3. yıldönümünde bir kez daha rahmetle saygıyla andığını, mekanının cennet olmasını dilediklerini söyledi.

Murat Cavcav, "Gençlerbirliği Kulübü her zaman altyapısıyla önemli bir kulüp olmuştur, bu yolda da devam etmektir. Burada, turnuvayı düzenledikleri için TSYD ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ankaragücü'müz ve turnuvaya katılan takımların hepsi Ankara'mızın güzide takımlarıdır, kendilerini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Turnuvaya katılan takımları yaptıkları mücadeleden dolayı ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

Keçiörengücü Spor Kulubüne katılımından dolayı plaket takdim edildikten sonra "İlhan Ağabey Futbol Turnuvası"nda üçüncü olan Gençlerbirliği takınıma da plaket Murat Cavcav tarafından verildi.

Finale çıkma başarısı gösteren Osmanlıspor'a da ikincilik ödülü takdim edilmesinin ardından, maçın yıldız oyuncusu seçilen MKE Ankaragücü'nden Mustafa Karaçay'a da plaket sunuldu.

Daha sonra turnuvanın şampiyonu MKE Ankaragücü'nün kupasını Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, takdim etti. Kupayı kazanan sarı-lacivertli futbolcular büyük sevinç yaşadı ve daha sonra toplu fotoğraf çektirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:20 Kaynak: AA
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