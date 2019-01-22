Tsyd Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası'nı Osmanlıspor Kazandı
1 saat önce
- TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri Turnuvadan görüntü Ödül töreni Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın konuşması ANKARA - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol...
- TSYD Ankara
Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası Gençlerbirliği
Kulübü Tesisleri
Turnuvadan görüntü
Ödül töreni
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Spor Yazarları Derneği
(TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol
Turnuvası'nı Osmanlıspor kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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