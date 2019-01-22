Son Dakika Haberleri: Tsyd Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası'nı Osmanlıspor Kazandı

Tsyd Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası'nı Osmanlıspor Kazandı

1 saat önce

- TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri Turnuvadan görüntü Ödül töreni Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın konuşması ANKARA - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol...

- TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası
Gençlerbirliği Kulübü Tesisleri
Turnuvadan görüntü
Ödül töreni
Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından düzenlenen TSYD Ankara Şubesi İlhan Ağabey Futbol Turnuvası'nı Osmanlıspor kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Ankara, Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polisin Baskın Yaptığı İş Yerlerinde Flash Bellekle Oynanan Kumar Yöntemi Açığa Çıktı Havalimanlarına 3 Bin 619 Personel Alınacak! İşte Aranan Şartlar

32 Bin Liraya Alıp 200 Bin Liraya Yenilediği Araca, Şimdi Servet İstiyor Özhaseki, Belediye Başkan Adaylarına Patladı: Ne Bu Saltanat?
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 20:15:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tsyd Ankara Şubesi İlhan Ağabey Turnuvası'nı Osmanlıspor Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]