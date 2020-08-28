TSYD Başkanı Ekmekçi İnegöl'de - Son Dakika

TSYD Başkanı Ekmekçi İnegöl'de

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İnegöl'deki spor muhabirleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

TSYD Başkanı Ekmekçi İnegöl'de, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, İnegöl'deki spor muhabirleriyle bir araya gelerek istişarelerde bulundu.

İlçe stadını gezen Mehmet Ali Ekmekçi, daha sonra İnegöl'deki spor muhabirleriyle İnegölspor kulüp tesislerinde bir araya geldi. Karşılıklı yapılan istişarelerin ardından açıklama yapan Ekmekçi, "Öncelikle sevgili meslektaşlarım, beni ağırladığınız için sizlere teşekkür ederim. İnegöl, çok sevdiğimiz ve ilgiyle takip ettiğimiz bir ilçemiz. Göz ağrılarımızdan biri de İnegölspor. Hem futboluyla, hem voleyboluyla Bursa'ya ciddi katma değerler sağlıyor. Keşke İnegölspor TFF 1. Lige çıkmış olsaydı, ama kısmetse bu yıl olur. Belki yeni yönetimiyle bir yükseliş yakalar ve TFF 1. Lige yükselir. Sadece profesyonel anlamda değil amatör anlamında da çok ciddi kulüpler var burada. Bu arada yeri gelmişken hayatını kaybeden Gençlergücü Kulüp Başkanı Kamuran Balkan'a da Allahtan rahmet diliyorum. Sevdiklerine ve spor kamuoyuna da başsağlığı dilerim. Gazetecilerin sorularını konuşmak için burada bir araya geldik. Meslektaşlarımızın en sondan sportif anlamda elimizden gelen ne gayret varsa, Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi olarak her zaman yanlarındayız. Amacımız meslektaşlarımızı sağlıklı ve iyi koşullarda hizmet etmesine yardımcı olmak. Aynı zamanda da onların eğer bir problemleri varsa, meslek örgütü olarak yanlarında olduğumuzu göstermek. Ben sizlere yeni sezonda başarılar diliyorum. İnegölspor, İnegöl Belediyespor ve İnegöl'deki bütün amatör takımlara da başarılar diliyorum" dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği İnegöl Temsilcisi Sadullah Organ ise, "İnegölspor'un 2. Ligde olması bize ayrı bir değer kattığı gibi, Bursaspor'un da Süper Lig yerine 1. Ligde olması bizi üzüyor. Bursaspor Süper Ligde şampiyon olmuş önemli bir kulüptü. Dilerim Bursaspor'umuz bir an evvel toparlanır ve hak ettiği Süper Ligde yer almaya devam eder" dedi. - BURSA

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Ali Ekmekçi, İnegöl, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 11:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TSYD Başkanı Ekmekçi İnegöl'de - Son Dakika Spor

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