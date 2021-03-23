TSYD Bursa Şube Başkanı Ekmekçi güven tazeledi

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi, oy çoğunluğu ile seçimi kazanarak güven tazeledi. Türkiye Spor Yazarları Derneği Bursa Şubesi'nin olağan genel kurulu Kültürpark'taki Medya Restaurant'ta gerçekleşti. 67 üyenin bulunduğu şubenin Genel Kurulu'nda 55 üye oy kullanıldı. Mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi ve Gazeteci Vedat Yücebaş'ın listeleriyle birlikte aday olarak katıldığı seçimde, 31 oy alan Mehmet Ali Ekmekçi, seçimi kazanarak güven tazeledi. TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, "Kazanan Türkiye Spor Yazarları Derneği olmuştur. Vedat Yücebaş ve ekibini kutluyorum. Çok değerli yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte, projelerimizi bir an önce hayata geçirmek için sabırsızlanıyoruz. Genel Kurul'da yer alan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - BURSA

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