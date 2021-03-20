TSYD Bursa Şubesi'nde seçim heyecanı - Son Dakika

TSYD Bursa Şubesi'nde seçim heyecanı

20.03.2021 13:31
TSYD Bursa Şubesi'nde seçim heyecanı, System.String[]

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nde seçim heyecanı yaşanıyor.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi'nde seçim heyecanı yaşanıyor. Mevcut Başkan Mehmet Ali Ekmekçi ile Vedat Yücebaş 23 Mart tarihindeki genel kurulda yarışacaklar

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şubesi Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi yeniden aday olduğunu açıkladı. Gazeteci Vedat Yücebaş da yeni bir yüzle seçimlerde başkanlığa talip olduklarını açıkladı.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, olağan genel kurulun 23-30 Mart tarihlerinde Kültürpark Medya Restaurant'ta gerçekleştirileceğini söyledi. 2018 yılındaki genel kurulda oybirliğiyle başkanlık görevine seçildiğini hatırlatan Ekmekçi, "Yeni dönemde de kaldığımız yerden, emin adımlarla, vefakar, ilkeli, meslek etiğini ön planda tutan anlayışımızla, sizlerden aldığımız güçle tazelediğimiz güven ve sorumluluğumuzun bizlere yüklediği heyecanla yolumuza devam edeceğiz. Söyleyecek çok sözümüz, birlikte hayata geçireceğimiz çok projemiz var" dedi.

Gençler ağırlıklı yeni bir ekiple aday olduklarını kaydeden Vedat Yücebaş ise, "Yeni dönemde dernek merkezini daha aktif kullanacağız ve meslektaşlarımızın hizmetine açacağız. Deplasman aracı uygulaması başlatacağız. Stat çalışanlarının haklarını koruyacağız. Üyelerimizin eğitimlerine ağırlık vereceğiz. Çeşitli turnuva ve organizasyonlar düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızı 23 Mart'taki seçimlere bekliyoruz" dedi. - BURSA

Ali Ekmekçi, 23 Mart, Türkiye, Bursa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TSYD Bursa Şubesi'nde seçim heyecanı - Son Dakika Spor


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