TSYD Bursa Şubesi'nden Vali Canbolat'a ziyaret

TSYD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Canbolat, Sporun Zirvesi projesi için desteğe hazır olduklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen olağan genel kurulda üyelerinden güvenoyu alan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi, Tarihi Valilik binasında Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

TSYD Bursa Şubesi olarak yeni dönem hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladıklarını vurgulayan Ekmekçi, üyelerin güvenlerine layık olmak için birçok önemli çalışmayı hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı.

Spor dünyasını Uludağ'da buluşturmayı amaçlayan Sporun Zirvesi projesinin sadece derneğin değil, Bursa'nın da tanıtımına ciddi katkılar sağlayacağını aktaran TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi, pandemi koşullarına bağlı olarak etkinlikleri yapacaklarını vurguladı.

TSYD Bursa Şubesi'nin yeni yönetimini kutlayan Vali Yakup Canbolat, Sporun Zirvesi projesi için gerekli desteği vereceklerini belirtirken, " Bursa çok sayıda mozaiği içinde barındıran bir kent, sadece futbol değil birçok spor branşına yetenekli gençler de bu şehirde yaşıyor. Bursa aynı zamanda bir spor kentidir. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

TSYD Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi günün anısına Vali Yakup Canbolat'a hediye takdim etti. - BURSA