TSYD Bursa yöneticilerinden Vali Yakup Canbolat'a ziyaret

TSYD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ve İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi, Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. Canbolat, 'Sporun Zirvesi' projesi için desteğe hazır olduklarını söyledi.

Geçen günlerde gerçekleşen olağan genel kurulda üyelerinden güvenoyu alan Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Bursa Şube Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi ile İkinci Başkan Mehmet Gerçeksi, Tarihi Valilik binasında Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti. TSYD Bursa Şubesi olarak yeni dönem hazırlıklarına vakit kaybetmeden başladıklarını vurgulayan Ekmekçi, üyelerin güvenlerine layık olmak için birçok önemli çalışmayı hayata geçirmek için çaba sarf ettiklerini kaydetti.