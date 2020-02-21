TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama - Son Dakika Spor

TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama

6 saat önce

"TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir""Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır"İSTANBUL, -Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi...

TSYD'den 4 büyükler için yeni açıklama, System.String[]

"TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir"

"Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır"

İSTANBUL, -

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), 4 büyük kulüp başkanını açık oturuma davet etmesi ve sonrasında gelen tepkiler üzerine açıklama yayımladı.

TSYD'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kamu yararına görev yapan TSYD, kamunun sesine kulak vererek futbolumuzdaki kavga ve sataşmalara son vermek amacıyla 4 kulüp başkanına dün sabah resmi bir davet mektubu göndermiştir. İyi niyetten başka hiçbir maksat taşımayan bu davete katılıp katılmamak davetlinin bileceği iştir. TSYD üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içindedir. Bu dakikadan sonra yapacağı tek şey, tribünlere oynayıp taraftara hoş görünmek için kaos ortamı yaratanları takip etmek olacaktır."


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:53 Kaynak: DHA
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