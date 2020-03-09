TSYD'den açıklama! - Son Dakika
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TSYD'den açıklama!

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği, 24 Erzincanspor-Manisaspor maçı öncesi Erzincansporlu yöneticiler tarafından darp edilen TSYD Temsilcisi İbrahim Gürler'e destek mesajı yayımladı.

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Türkiye Spor Yazarları Derneği, 24 Erzincanspor- Manisaspor maçı öncesi Erzincansporlu yöneticiler tarafından darp edilen TSYD Temsilcisi İbrahim Gürler'e destek mesajı yayımladı.


TFF 3. Lig'de oynanan 24 Erzincanspor - Manisaspor müsabakası öncesi TSYD Erzincan Temsilcisi İbrahim Gürler, 24 Erzincansporlu iki yönetici tarafından darp edildi. Yaşanan olayın ardından TSYD Genel Merkezi, konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. TSYD Temsilcisi İbrahim Güler'in darp eden şahıslara karşı açacağı davada her zaman yanında olunacağı aktarılırken, şu ifadelere yer aldı:


"Türkiye Spor Yazarları Derneği Erzincan temsilcisi İbrahim Gürler, 24 Erzincanspor- Manisaspor 3.lig maçı öncesinde Erzincansporlu iki yönetici tarafından tekme ve tokatla darp edilmiştir.


Şurası asla unutulmamalıdır ki, basın mensuplarının yaptığı haber veya eleştiri beğenilmeyebilir, ancak bunun karşılığı şiddet ve saldırı değildir.


Hastaneden darp raporu alan arkadaşımıza yapılanlar karşısında sadece kınama yayınlamakla kalmayacağız ve olayın sonuna kadar takipçisi olacağız.


Bu şahıslarla ilgili açılacak davada İbrahim Gürler asla yalnız değildir." - İSTANBUL

Türkiye Spor Yazarları Derneği, İbrahim Gürler, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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