TSYD'den, Afyonspor'a sahip çıkılması konusunda çağrı
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Afyonspor'a her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey, Afyonspor'a her zamankinden daha fazla destek verilmesi gerektiğini ifade etti.
Güzbey, Vali Gökmen Çiçek ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in kulübe sahip çıkma adına yaptığı girişimleri taktirle karşıladıklarını ifade etti. Vali Çiçek'in uçurumun kenarındaki kulübe el atıp 'takımımız hedefe koşacak' diyerek kulübü Engin Gökdemir ve iş adamlarından oluşan ekibe teslim etmesindeki en önemli sebebin kalıcı çözüm istemesi olduğunu vurgulayan Güzbey, "Engin Gökdemir ve yönetimindeki birbirinden kıymetli iş adamları işlerinde olduğu gibi kulüpte de başarılı olacaklardır. Bu günden yarına kupa beklemek yerine öncelikle kurumsal yapının inşası ve sürdürülebilir yükselme hedefleri ile yine, yeniden şehrimizi gururlandıracak başarılara imza atacak bu yönetime tüm kesimlerin desteği şarttır. Afyonspor'un yönetim ve finansman sorunu olmadan yoluna devam edeceğine inancımız tamdır. Gün eksik arama günü değildir, gün birlik ve beraberlik günüdür" dedi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika Bonservisini eline alan eski Fenerbahçeli Josef de Souza, Başakşehir için İstanbul'a geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın satışa çıkardığı bir kasa balık 1.7 milyon TL'ye alıcı buldu Fenerbahçe, yeni transfer Mame Thiam'ın hat-trick yaptığı maçta Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıracak yeni adım! Yunanistan ile Fransa, savunma iş birliği anlaşması imzalayacak Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Son Dakika: Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex: Oruç Reis gemisinin çalışma süresi 12 Eylül'e kadar uzatıldı Son Dakika: Sosyal medyada Büşra hemşireyi tehdit eden Süleyman Kaan Altınok gözaltına alındı Bir kadın, tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü Meis Adası'na asker çıkaran Yunanistan geri adım attı: O fotoğraflar nöbet değişimiydi 10 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduktan sonra boğarak öldüren cani, idam edildi Suudi Arabistan'ın karantina merkezlerindeki göçmenler insanlık dışı koşullarda yaşıyor Emre Akbaba, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak Ünlü motosikletçi Miguel Oliveira, 11 yıldır gizli ilişkisi olduğu üvey kardeşiyle nişanlandı Son dakika: Tecavüzden yargılanan Musa Orhan, Jandarma'dan ihraç edildi Yetersiz beslenme nedeniyle hastaneye düşen Bizimkiler'in Cemil'i taburcu oldu