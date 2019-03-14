Son Dakika Haberleri: Tsyd'den Alanya Çıkarması

Tsyd'den Alanya Çıkarması

55 dakika önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde gazetecilerin spor müsabakalarında yaşadığı sorunları yerinde inceleyip, giderilmesi için önce meslektaşlarıyla, ardından yetkili isimlerle bir araya geldi.

Tsyd'den Alanya Çıkarması, System.String[]
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Antalya Şubesi, Antalya'nın Alanya ilçesinde gazetecilerin spor müsabakalarında yaşadığı sorunları yerinde inceleyip, giderilmesi için önce meslektaşlarıyla, ardından yetkili isimlerle bir araya geldi. TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, yönetim kurulu üyeleri Erkan Erman, Murat Özgen ve Sabri Çağlar, Alanya'da yayımlanan gazeteleri, yayın yapan televizyon kanallarını, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğünü ve Aytemiz Alanyaspor'u ziyaret etti.

TSYD Antalya Şubesi yönetimi, Alanya Postası Gazetesi'nde, aynı zamanda Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı da olan Gaye Coşkun ve TSYD üyesi Ercan Yıldırım ile bir araya geldi. Ardından Haber Alanya Gazetesi sahibi Cevdet Zaman, Gerçek Alanya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ahmet Tunç ile Spor Müdürü İbrahim İpbüker ve Alanya Televizyonu sahibi Servet Sipahioğlu ile de görüş alışverişinde bulundu.

Talepler iletildi

Spor emekçilerinin ilçede ve müsabakalar sırasında yaşadığı sorunları dinleyen TSYD Antalya Şubesi heyeti, sorunları direkt en yetkili isimlere iletmek amacıyla önce Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Yapılan ziyaretlerin ilçedeki spor gazetecilerinin mesleklerini daha iyi şartlarda yapabilmesi için son derece olumlu olduğunun altını çizen TSYD Antalya Şube Başkanı Şifa Çiçek, "Sorunları ve önerileri dinledik, en yetkili isimlere ilettik. Bundan sonraki dönemde de takipçisi olacağız. Antalya sporunun Türkiye genelinde daha iyi duyurulabilmesi için çalışmalarımızı aynı yoğun tempoda sürdüreceğiz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:19 Kaynak: İHA

Spor
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