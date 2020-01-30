TSYD'den depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) tarafından başlatılan kampanya kapsamında toplanan gıda ve giyim malzemeleri, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.



TSYD'den yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından ihtiyaç sahibi depremzedeler için dernek üyelerinin destekleri ile yardım kampanyası başlatıldı.



Kampanya sonunda toplanan 100'er koli gıda ve giyim malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere gönderildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.



Depremzedelerin yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla yardım kampanyası başlattıklarını aktaran Tongsir, "Bizler evlerimizde, sıcak yuvamızda rahat bir şekilde yaşarken, soğukta, karda kışta, çadırlarda günlerini geçiren depremzedelerin yüreklerini ısıtma adına başlatılan kampanyamıza destek veren duyarlı üyelerimize çok teşekkür ederiz. Yüzlerce koli içerisinde mama, çocuk bezi, ıslak mendil, çay, kahve, battaniye, giyim olmak üzere çeşitli ihtiyaç malzemelerini AFAD'a ulaştırılmak üzere Elazığ ve Malatya'ya gönderdik." ifadelerini kullandı.

TSYD Elazığ Temsilcisi Coşkun Kamaç, kampanyaya öncülük eden başkan Tongsir ile katkı sunan tüm üyelere yardımlarından dolayı teşekkür etti.