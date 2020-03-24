TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde:



TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır.



