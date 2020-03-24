TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu! - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu! - Son Dakika Spor

TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!

6 saat önce

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde: TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir.

TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!, System.String[]

TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde:


TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır.


Türkiye Spor Yazarları Derneği, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:55 

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