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TSYD'den Galatasaray-Beşiktaş maçını takip eden gazeteciler için Corona virüsü testi başvurusu!
6 saat önce
TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde: TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir.
TSYD'den yapılan açıklama şu şekilde:
TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün Futbol Federasyonuna resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız riskle karşı karşıyadır.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:55
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