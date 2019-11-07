Son Dakika Haberleri: TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret
Son Dakika Spor TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret

TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret

7 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, başkentin Süper Lig'deki temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti.

TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret, System.String[]

Türkiye Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi, başkentin Süper Lig'deki temsilcileri Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nü ziyaret etti.

TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru ve yönetim kurulu üyeleri, önce Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevine getirilen Hamza Hamzaoğlu ile Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde bir araya geldi.

Antrenman öncesinde Hamzaoğlu'na kırmızı-siyah çiçek takdim eden Hüseyin Doğru, deneyimli teknik adama başarı dileklerini de iletti.

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve TSYD'nin Ankara sporu için önemine dikkati çeken Doğru, dernek olarak başkent temsilcilerinin yanında olduklarını vurguladı.

TSYD yönetimine ziyaret için teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu da futbol kulüplerinin başarısında basının katkısına vurgu yaptı.

MKE Ankaragücü'ne ziyaret

TSYD heyeti, Gençlerbirliği'nin ardından başkentin diğer Süper Lig temsilcisi MKE Ankaragücü Kulübüne geçti.

Sarı-lacivertli kulübün başkanlığına yeni seçilen Fatih Mert, TSYD yönetimini, Beştepe'deki tesislerde ağırladı.

TSYD yönetimi ziyarette Fatih Mert'e yeni görevinde başarılar diledi.

MKE Ankaragücü'nde bir dönem basın sözcülüğü de yapan Mert, TSYD'ye verdiği destek ve başarı dilekleri için teşekkür etti.

TSYD yönetimi ve Fatih Mert, görüşmenin ardından fotoğraf çektirdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Enerji projeleri nedeniyle İstanbul dahil 4 ilde acele kamulaştırma kararı alındı
Ankara'da pavyonlara yapılan denetlemelerde ceza yağdı Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:24:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TSYD'den Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü kulüplerine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]