TSYD'den İzmir'e yardım eli

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi, İzmir'de yaşanan deprem felaketi sonrası yardım kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında depremzedelere ulaştırılmak üzere çocuk montu, çocuk ayakkabısı, çocuk alt bezi, mama ve ıslak mendil gönderilecek.

TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, spor basını olarak herkesin üzerine düşen görevi yapacağına inandığını söyledi. 11 Kasım'da sona erecek kampanyada toplanan yardımlar kolilere konularak depremzedelere ulaştırılmak üzere TSYD İzmir Şubesi'ne teslim edilecek. - ADANA