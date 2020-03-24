TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun" - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD'den TFF'ye başvuru: 'Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun' - Son Dakika Spor

TSYD'den TFF'ye başvuru: "Derbide görev yapan basın mensupları teste tabi tutulsun"

6 saat önce

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından Galatasaray-Beşiktaş derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.

TSYD'den TFF'ye başvuru:

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Fatih Terim'in korona virüse yakalanmasının ardından Galatasaray- Beşiktaş derbisinde görev yapan tüm basın mensuplarının teste tabi tutulması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuru yaptı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüse yakalandığının anlaşılmasının ardından TSYD'den TFF'ye derbi için başvuru geldi. TSYD, 15 Mart'ta TT Stadı'nda oynanan derbide görev yapan tüm basın mensuplarının korona virüs testine tabi tutulmasını istedi. Dernekten yapılan açıklamada, "TSYD, Fatih Terim'in testinin pozitif çıkmasından sonra bugün TFF'ye resmen başvurarak, Galatasaray - Beşiktaş maçında görev yapmak zorunda kalan muhabir, yorumcu, foto muhabiri ve kameramanların da teste tabi tutulmasını istemiştir. Basın toplantısına katılan, röportaj yapan, görüntü alan meslektaşlarımız risk altındadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:08 Kaynak: İHA

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