TSYD'den TFF'ye çağrı: 'Ligler ertelensin" - Son Dakika
Son Dakika Spor TSYD'den TFF'ye çağrı: 'Ligler ertelensin' - Son Dakika Spor

TSYD'den TFF'ye çağrı: 'Ligler ertelensin"

7 saat önce

Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonununun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.

TSYD'den TFF'ye çağrı: 'Ligler ertelensin

Dernekten yapılan açıklamada çeşitli ülkelerde sporcuların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığı belirtilerek, Türkiye Futbol Federasyonununun seyircisiz oynama kararına anlam verilemediği vurgulandı.


Müsabakaları izleyen gazetecilerin de virüs kapma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğunun hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


" İspanya'nın Espanyol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, Juventuslu Matuidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu corona virüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz. Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır. Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir."


Türkiye, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:00 

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