Tsyd Ege'de Yılın Spor Ödülleri Belli Oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda ödül kazananlar belli oldu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri organizasyonunda ödül kazananlar belli oldu.



TSYD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Bahri Okumuş ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İzmir'i TSYD Genel Merkezinde temsil eden Nuri İmre ve Suavi Yardımoğlu'nun katılımıyla yapılan değerlendirmede 2018 yılında Ege Bölgesi'nde başarılı olanlar belirlendi. 2017-2018 futbol sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi, TFF Süper Kupa müsabakasında da Galatasaray'ı yenerek iki kupa kazanan ve Türkiye'yi ilk defa UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Akhisarspor, yılın takımı oldu.



Son dönemde önemli başarılara imza atılan artistik cimnastikte geçen yıl yapılan Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda 5. olarak ilk kez finale çıkan milli takım antrenörlerinden Yılmaz Göktekin yılın antrenörü olarak seçildi.



Geçen yıl Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda ferdi müsabakalarda kadınlar klasik yayda, Klasik Yay Kadın Milli Takımı ile Klasik Yay Karışık Takımı ile Avrupa şampiyonu olan Yasemin Ecem Anagöz, Arkas 2017 Laser 4.7 Gençler Dünya Şampiyonası'nda birinci sırada yer alan Yılkan Timurşah, Manş Denizi'ni yüzerek geçen en genç Türk kadını olan Bengisu Avcı ve satrançta Türkiye'nin en genç 'büyük usta'sı (GM) olan Vahap Şanal, yılın sporcuları olarak belirlendi.



Yılın sosyal sorumluluk ödülü Pınar Karşıyaka'nın



İzmir'in stat projelerinin yanı sıra kentte sportif faaliyetlerin artmasına yönelik çalışmalara destek veren İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Yönetim Kurulu'na İzmir sporuna katkı ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı mahallelerde yaşayan 8-13 yaş arası çocuklar için ücretsiz eğitim alabilecekleri mahalle spor takımları kurma amacıyla faaliyetlerini sürdüren "MahalleBiz Spor Kulübü Derneği" ile Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynadığı her iç saha maçında farklı okulları konuk eden "Pınar Karşıyaka Sosyal Sorumluluk Tribünü" İzmir'de yılın sosyal sorumluluk ödülüne layık görüldü. Öte yandan İzmir futboluna ve Türk futboluna verdiği katkılardan dolayı Opr. Dr. Bülent Zeren'e Spora Adanmışlık Ödülü verilmesi kararlaştırıldı.



7. TSYD Ege'de Yılın Spor Ödülleri töreni önümüzdeki ay içinde gerçekleştirilecek. - İZMİR

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